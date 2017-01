Las patronales de Residencias fijan su representatividad de mutuo acuerdo

La ausencia de un sistema objetivo que mida la representatividad de la patronal, tal y como ocurre con los sindicatos, está complicando la composición de las mesas negociadoras de los convenios. La irrupción de la nueva asociación empresarial Garen ha espoleado un debate que hasta ahora estaba larvado. Ayer se vivió un nuevo capítulo de una polémica que lleva arrastrándose meses. Se produjo en el convenio de Residencias de Gipuzkoa, donde finalmente las patronales, cuatro, de las que dos son nuevas, acordaron entre ellas la representación por reconocimiento mutuo, tal y como ocurría anteriormente. Aunque para ello hizo falta que se nombrara previamente un mediador del Consejo de Relaciones Laborales.

En este caso la sangre no ha llegado al río, como estuvo a punto de ocurrir en el convenio de Artes Gráficas de Gipuzkoa, donde Garen presentó su primera batalla. Entonces y tras disputar a Adegi la representatividad que ostentaba en solitario, acordaron finalmente que el criterio para medir la representatividad de cada uno fuera el número de trabajadores, tal y como solicitaba la patronal liderada por Pello Guibelalde. Garen defendía que se ponderara también la cifra de empresas afiliadas, pero decidió finalmente aceptar la postura de Adegi para no dilatar más la constitución de la mesa negociadora. Con todo la nueva patronal dejó claro que no se trataba de un criterio extrapolable a toda la negociación colectiva. Un argumento que también utilizó Adegi, con lo ambas asociaciones mostraban que el debate no estaba resuelto.

De hecho, la polémica volvió a saltar en la constitución del convenio de Residencias de Gipuzkoa, en diciembre. La falta de acuerdo entre las diferentes patronales hizo que acordaran recurrir a un mediador del CRL para dirimir el asunto. Ayer se volvieron a reunir formalmente y la mesa quedó compuesta con cuatro patronales: Adegi, con el 36% de representación, Lares con el 27%, Matía 2020, con otro 27% y la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa, que se integra en Garen, con el 10%. De este modo, las dos últimas han logrado tener presencia en la mesa.

Garen indicó a este medio que se han conformado con el 10% aunque asegura que cuenta con un mayor porcentaje, pero que lo hacen en aras de facilitar la constitución de la mesa y el inicio de las negociaciones. La Asociación de Centros Gerontológocos agrupa a siete empresas con más de una decena de centros.

El criterio para definir la representatividad ha saltado también a otros escenarios, ya que Garen solicitó también su entrada formal en el CRL. Aunque ha quedado fuera del organismo sociolaboral sigue sin establecerse un criterio objetivo que mida la representación de la patronal, tal y como solicitan también los sindicatos vascos. De hecho, LAB llevó una propuesta para que se debatiera en el pleno del CRL, pero en la reunión previa fue rechazada por Confebask.

En lo que respecta a la mesa del convenio de Residencias de Gipuzkoa, ELA sigue siendo el sindicato mayoritario, aunque eleva su representación hasta el 60,40%, lo que le otorga siete delegados; LAB cuenta con el 21,83% y dos representantes, UGT con el 9,14% (1) y CC OO con el 8,63% (1). La próxima reunión será el 17 de febrero.