El ministro de Energía apunta a que el recibo de la luz subirá 100 euros

Como puede ser ministro de Energía un inculto que habla de un recibo, el de la Luz, que no EXISTE, como tampoco existe el recibo del frigorífico, de la lavadora, del secador, de los radiadores de calefacción, de la vitrocerámica, de la televisión, de la radio, de la aspiradora etc. etc. etc. etc. lo que las eléctricas envían a los consumidores es el RECIBO DEL CONSUMO ELECTRICO no el RECIBO DE LA LUZ, es decir que ése Ministro nos engaña diciendo que sólo va a subir el recibo del gasto de las bombillas y que todos los demás elementos eléctricos que tenemos en casa van a ser gratuitos. Espero que la Organización de Consumidores presente una denuncia contra Alvaro Nadal por mentir y engañar a los consumidores y que sea destituido de su cargo por la penosa imagen de INDIGENTE CULTURAL que ha dado.