«Kutxa en Gipuzkoa es la de siempre; un motor social y económico del territorio»

El presidente de la Fundación Bancaria Kutxa, Manuel Beraza, lo tiene claro: «Kutxa, en Gipuzkoa, es la de siempre; hacemos Obra Social y apoyamos a las empresas del territorio». Ese es el mensaje que gobierna la institución, propietaria del 32% de Kutxabank, y que inspira su Plan Estratégico plurianual, inserto en su Plan Financiero (aprobado por el Banco de España) y al que ha tenido acceso DV.

Beraza repasa en estas páginas esa auténtica 'hoja de ruta' de la nueva Kutxa -ya sin actividad financiera-, que une la acción social con la diversificación de las fuentes de ingresos y la permanente búsqueda de la rentabilidad para, precisamente, recuerda este veterano hombre de empresa, «salvaguardar la Obra Social».

En los últimos dos años la entidad ha dado un enorme giro en lo que se refiere a su forma jurídica. Empujada por la regulación ha pasado de ser una caja de ahorros a una fundación bancaria. Beraza quita hierro a la transformación pues, subraya, el espíritu y la relación con el territorio «siguen intactos».

Es cierto que Kutxa ha necesitado un tiempo para 'aterrizar' como fundación bancaria, y es que la legislación del sector no ha parado de cambiar y ha obligado a la institución a conformar un patronato, a desarrollar, de manera consensuada con Kutxabank, un plan que garantice la viabilidad del banco si vinieran mal dadas, y a estabilizar su funcionamiento interno, apoyado hoy en cuatro comisiones (financiera, social, de retribuciones y nombramientos y de auditoría y control). Un patronato en el que, curiosamente, hoy está representado sólo uno de los dos socios fundadores de Kutxa, la Diputación, pues el Ayuntamiento de San Sebastián aún no ha elegido a su patrono.

La referencia

¿Cuáles son los ejes del Plan Estratégico? El documento es claro al respecto. El objeto social de Kutxa es y será siempre «el fomento del desarrollo económico y social de Gipuzkoa». De esta forma, el programa, y el propio presidente al explicarlo, insisten en que «la misión de la fundación no es otra que ser un motor del territorio».

«Kutxa (nótese que la documentación interna sólo habla de Kutxa, obviando el término fundación bancaria) debe convertirse en la entidad de referencia para identificar, impulsar, apoyar y sostener proyectos tanto económicos como sociales que ayuden al desarrollo de Gipuzkoa; en definitiva, ser tractor de proyectos de Gipuzkoa», continúa el informe.

¿Y cómo? ¿Bajo que premisas? Manuel Beraza explica que «los valores que guían el trabajo de la institución son la independencia, la colaboración, la participación, la transparencia, el rigor, la responsabilidad, la innovación, la igualdad de oportunidades y la meritocracia». En este momento de la conversación, el presidente pone especial énfasis en la necesidad de que la actuación de Kutxa procure ser siempre rentable. No en vano, el Plan Estratégico apunta que se ha de trabajar «con un modelo de gestión medido por los resultados sociales y económicos que se alcancen y no tanto por el volumen de recursos asignados». Hacer mucho con poco y de forma profesional podría ser el 'leit motiv'. Por eso resalta el documento que para gestionar de forma adecuada el plan hay que incorporar «perfiles económico-financieros» a los sociales más habituales hasta ahora en el seno de Kutxa. La institución, confiesa su presidente, se rodea de expertos. No en vano, la consultora donostiarra Ikei e Ikerfel han colaborado en la elaboración del propio Plan Estratégico.

Bendito dividendo

Afortunadamente, hay recursos suficientes para seguir dejando huella. Y más que habrá, se supone. La razón es el buen comportamiento -hasta ahora- de Kutxabank, distinguida varias veces como la entidad más solvente de España y que, pese al complicado escenario que vive la banca, asfixiada por los tipos al cero por ciento y sobresaltos como el de las cláusulas suelo, va cumpliendo con todas sus previsiones.

Tanto es así que, según las estimaciones de la entidad guipuzcoana, y también el Plan Financiero entregado y aprobado por el Banco de España, Kutxa ingresará a través de los dividendos que le llegan del banco vasco de 240 a 328 millones de euros entre el presente ejercicio y el año 2021. «Un dinero que vamos a dedicar íntegramente al territorio», anuncia Beraza.

Semejante aluvión de dinero tiene causa principal en la obligación que tiene BBK (el accionista mayoritario de Kutxabank, con el 57% del capital) de conformar un fondo de reserva -un colchón intocable- de 251 millones, lo que hace que Kutxa y Vital se beneficien de manera indirecta de ese dividendo, en cierto modo, 'llovido del cielo'.

«Kutxabank es un claro ejemplo de liderazgo; es el mejor banco del espectro estatal, que siga así, estamos encantados», celebra Beraza, consciente, sin embargo, de que la centenaria Kutxa está obligada a no poner todos los huevos en la misma cesta. No es sólo prudencia, sino una imposición de los supervisores.

Esa sombra del regulador es omnipresente y muy intensa, también en el caso de Kutxa, cuyo Plan Estratégico detalla también que la actividad económica de la fundación «ha de cumplir con la regulación, mantener y mejorar el papel de la antigua caja de ahorros en la economía del territorio, garantizar el arraigo de Kutxabank en el país y acomodar la composición del Patronato a las actividades de la Fundación».

Salida a Bolsa

La presión del supervisor estatal (también del Banco Central Europeo, que no olvida el rescate financiero a España) y la exigencia de solvencia suficiente a Kutxabank siguen. Y se aprecian a las claras en la hoja de ruta de Kutxa.

«La ley incentiva, y previsiblemente podría ir forzando, la reducción del peso de las fundaciones bancarias en el capital de las Entidades Financieras en las que participan, en este caso en Kutxabank. El BCE prefiere como situación más estable, en caso de necesitar recurrir a capital, la salida a Bolsa», señala el documento en el apartado 'Estructura de Capital'.

Y añade: «Para mantener la independencia de Kutxabank, el objetivo, en cualquier caso y desde la visión de Kutxa, sería que la participación en el banco por parte de las fundaciones, juntamente con el resto de accionistas comprometidos con el país, no fuese inferior al 50%»,

¿Qué significa esto? Beraza ahuyenta fantasmas. «Nunca perderemos el control del banco», sentencia. «Si algún día, por una eventual presión, hubiera que recurrir a otros inversores, primero preferiríamos agentes locales y, segundo, la prioridad sería siempre mantener al menos el 50% del banco y, por tanto, el control del mismo; todo esto, claro, lo haríamos siempre de acuerdo al accionista mayoritario».

El capítulo dedicado a la inversión (más bien a la diversificación) del patrimonio de Kutxa (hoy, situado en unos 1.570 millones) señala que Kutxabank será la «inversión fundamental, con el 40-50% de ese patrimonio». «Juntamente con el resto de accionistas comprometidos con el país, se mantendría un nivel de propiedad superior al 50%», asegura el documento.

Hacer país

Con el resto se comprarán instrumentos con poco riesgo y, lo más importante, se creará -más bien se recuperará, en una clara vuelta a los orígenes- una cartera industrial de empresas del territorio, grandes o pequeñas, pero siempre rentables y bien gestionadas. «Nuestro país es Gipuzkoa, no vamos a invertir en empresas de más allá del territorio», explica, sonriente, el presidente.

Beraza defiende que junto a los dividendos, Kutxa ha hecho sus deberes de gestión. De hecho, explica, ha ingresado unos 15 millones de euros en tres años gracias a la venta de algunos activos inmobiliarios, sobre todo en Donostia, como la sala del Bolulevard (por la que ingresó 2,8 millones) o la sala Arrasate (2). La operación más jugosa ha sido la venta de la antigua sede de la Fundación, en la calle Garibay, por siete millones. «Hemos aguantado el tirón y hemos vendido a precios de mercado», explica.

Recientemente, la consejera de desarrollo Económico, Arantxa Tapia, explicó en una entrevista concedida a este diario que el Gobierno Vasco prepara un fondo público-privado para comprar paquetes accionariales de empresas cotizadas vascas que, entre otras cosas, serviría de complemento a las kutxas en su labor de recuperación y garantía del arraigo de las firmas de Kutxabank. Beraza pone cara de sorpresa pues, confiesa, «no nos han dicho nada».