Los gobiernos vasco y central acuerdan colaborar en eficiencia energética pero sin concretar medidas que «alivien» la factura

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, han mantenido una reunión en la que han acordado colaborar en materia de eficiencia energética, aunque el Ejecutivo autónomo ha lamentado que el Gobierno de Rajoy siga sin concretar "medidas que alivien los costes energéticos" en la industria vasca.

Ambos han celebrado un encuentro en Madrid para compartir las líneas de actuación de cada uno de los gobiernos en las materias que comparten, especialmente en el ámbito de la energía. La consejera ha reiterado ante el Ministerio la necesidad de establecer medidas que terminen con la situación de "discriminación" que sufren las empresas vascas por los "elevados" costes energéticos que afectan "directa y gravemente" al conjunto de la industria vasca, y especialmente a los sectores consumidores intensivos, como por ejemplo el del acero.

En la reunión, que ha dado comienzo a las once de la mañana, Tapia ha vuelto a entregar los informes elaborados por el Gobierno Vasco donde se recoge este impacto, así como la "pérdida competitiva" que ello supone para la industria vasca con respecto a la industria de países como Francia y Alemania, donde se aplican medidas "sensibles y favorables de apoyo al tejido empresarial".

Homologación de las tarifas

En este sentido, la consejera, acompañada por el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonaindia, ha solicitado medidas concretas y ha pedido la homologación de las tarifas catalogadas como 6.1.B y la 6.2., de manera que todos los territorios del Estado "compartan los mismos escalones de tensión y evitar la situación actual de discriminación que sufre Euskadi".

En concreto, el Gobierno Vasco ha precisado que, del análisis comparativo más reciente realizado de los precios eléctricos europeos, se concluye que, de media, las empresas españolas pagan el kWh eléctrico "muy caro", por encima del 22% de la media europea. Ha añadido que, si se compara específicamente con países como Francia y Alemania, la industria en España paga un 33% y un 27% más, respectivamente.

Tapia ha manifestado que "comparte" con el ministro "la premisa" de que el precio de la energía es "importantísimo" para la competitividad de la industria sobre los costes energéticos, pero "me gustaría ver un desarrollo". "Vamos a ser un poco cautos, queremos una industria que sea competitiva y, para ello, los precios tienen que ser competitivos", ha añadido.

La consejera vasca ha indicado que este tema tendrá un "recorrido más largo" que el de esta reunión y habrá que ir analizando las medidas que se puedan adoptar. "En este momento, creo que tenemos unas posturas diferentes, pero con una premisa común", ha agregado.

Eficiencia energética en edificios públicos

Ambos gobiernos han acordado colaborar en materia de eficiencia energética con iniciativas de aplicación en edificios públicos, así como en la modernización de redes eléctricas de polígonos y empresas, dos temas que Tapia ha considerado "importantes". La consejera vasca ha señalado que esa línea de colaboración no se "había conseguido abrir en otras ocasiones" porque "no habíamos sido capaces de plantearla adecuadamente o porque no existía voluntad en el otro lado". "Ahora existe", ha añadido.

Energías renovables marinas El Gobierno Vasco ha indicado que, dada la "clara apuesta" de Euskadi por las energías renovables marinas, ha solicitado a Nadal agilizar por parte del MAGRAMA la autorización necesaria para la realización de ensayos eólicos en BIMEP y que aumente la participación estatal en dicho centro ubicado en Armintza (actualmente 8% a través de IDEA). La consejera ha propuesto que el Ministerio establezca un marco retributivo favorable en la línea de los existentes en otros países europeos cara a incentivar a los inversores a acometer proyectos de I+D. En relación al transporte marítimo de GNL, Tapia ha reclamado ante el Ministerio medidas encaminadas al impulso del GNL en el transporte marítimo en sustitución del gasoil, entre ellas, el apoyo del bunkering en el Puerto de Bilbao, medidas para favorecer el retrofiting, entre otros.

En concreto, se ha concretado explorar dos líneas de trabajo, por un lado, extender al ámbito privado la filosofía existente en lo público de aplicar medidas que contribuyan a la eficiencia de los edificios más obsoletos con la posibilidad de diseñar "ámbitos de intervención donde se actúe de manera conjunta con financiación procedente de Europa, Ministerio y Gobierno vasco". Tapia ha recordado el compromiso de que todos los edificios que dependen del Gobierno vasco sean eficientes en el año 2025.

"Si conseguimos trasladar esa misma filosofía a otros edificios públicos e incluso a edificios de viviendas y conseguimos agrupar demandas de trabajo y de eficiencia energética, desde luego, al Ministerio le interesan. Podemos tener financiación blanda del BEI y podemos trabajar, de forma conjunta, de tal manera que esas inversiones se cofinancien", ha apuntado.

La otra línea de trabajo tiene que ver con la modernización de las redes eléctricas tanto en polígonos industriales de Euskadi como en empresas que disponen de centros propios de transformación para lo que el Ministerio trabaja "en una especie de plan Renove".

"Hemos quedado en que podemos elaborar proyectos conjuntos que nos permitan desarrollar esas iniciativas de una forma rápida y que nos permitan concienciar a la ciudadanía y ver resultados a corto plazo", ha agregado.

En la reunión, Tapia ha reclamado al ministro el cierre "definitivo" de la central de Garoña y, por ello, ha querido conocer la postura del Ministerio, además de dejar "clara" la posición del Gobierno vasco "favorable" al cierre.

Vehículo eléctrico

Por otra parte, el Gobierno Vasco ha traslado a Nadal su compromiso de elaborar de un Plan de Movilidad Eléctrica, lo que pasaría porque el Ministerio "facilite los corredores de puntos de recarga, aplique una exención temporal de los peajes de acceso a la electricidad, así como la aplicación de un tipo cero o reducido del IVA en este tipo de adquisiciones".