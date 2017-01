Confebask será por otros dos años la única voz oficial del empresariado vasco

Tras varios meses de dimes y diretes, Confebask seguirá siendo la única voz del empresariado vasco en el pleno del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi, después de que Garen no haya logrado finalmente estar representada en el organismo sociolaboral. La decisión ha sido adoptada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que es quien tiene la última palabra, aunque se ha ajustado a la propuesta realizada por el propio consejo, que no era vinculante.

En consecuencia, el pleno del CRL, que se renueva cada dos años, volverá a tener la misma configuración en lo que respecta a la patronal. Confebask contará con siete representantes, como hasta ahora, mientras que los sindicatos dispondrán de seis: LAB tendrá dos, uno más que en la actualidad -en detrimento de CC OO- debido a que ha superado en representación a esta central; por su parte, el sindicato liderado por Unai Sordo contará con otros dos, los mismos que UGT. Aunque les corresponde solo un representante a cada uno, tras el rechazo de ELA a designar a sus tres delegados los dos sindicatos de corte confederal se reparten uno cada uno. El tercero queda sin asignar ya que LAB ha rehusado hacerse con el que le hubiera correspondido.

En la ficha adjunta se pueden observar las personas designadas por los sindicatos. LAB nombra a dos representantes nuevos, mientras que CC OO y UGT mantienen a sus titulares. Confebask también opta por dar continuidad a sus siete delegados. La constitución del nuevo consejo tendrá lugar el próximo día 18.

El hecho de que ELA rehusara una vez más nombrar a sus representantes fue criticado duramente por CC OO y UGT por hacer dejación de sus responsabilidades y también por dejar en minoría a los sindicatos respecto de la patronal en un órgano que es paritario y en el que las decisiones se adoptan por mayoría.

CONFIGURACIÓN DEL PLENO Confebask 1. Eduardo Aréchaga Cilleruelo 2. Francisco Javier Azpiazu Lasuen 3. Jaime Fernández Alcedo 4. María José Irastorza Estensoro 5. Fernando Raposo Bande 6. Juan Ugarte Aguirrezabal 7. Nerea Zamacola Gárate

Sindicatos 1. María Paz García Ortega (LAB) 2. Diego Ignacio González Moyano (LAB) 3. Dolores García García (CC OO) 4. Mari Cruz Vicente Peralta (CC OO) 5. Maribel Ballesteros Martínez (UGT) 6. Arantza Ruiz Huidrobo (UGT)

Pero lo que más polvareda ha levantado en los últimos meses ha sido la petición formal de Garen de participar oficialmente en el organismo sociolaboral. Una reclamación que elevó en septiembre del año pasado cuando se puso en marcha el proceso de renovación. La decisión no ha estado exenta de polémica, ya que ha reabierto el debate sobre la representatividad de la patronal y la necesidad de establecer un sistema objetivo para medirla, una cuestión que ya había sido planteada anteriormente por ELA y LAB. De hecho, la central abertzale solicitó en junio del año pasado que el CRL estableciera un procedimiento, pero Confebask evitó que el asunto se debatiera en el pleno. La propuesta contó con el apoyo de CC OO y ELA, mientras que UGT se abstuvo.

La solicitud de Garen volvió a poner en el escaparate esta cuestión. Su condición de patronal de ámbito de la CAV y de carácter intersectorial le otorgaba a priori el derecho a solicitar su presencia en el CRL, tal y como establecen los estatutos del organismo. También reclamaba que el procedimiento de acreditación fuera objetivo e idéntico para las organizaciones empresariales. El organismo sociolaboral no contempla en sus estatutos ningún sistema de acreditación para las patronales -los sindicatos lo hacen en función de sus delegados- ya que hasta ahora solo ha habido una organización empresarial.

Debate abierto

Pues bien, el presidente del CRL, Tomás Arrieta, reclamó a ambas organizaciones empresariales que acreditaran que tienen la condición de 'organización más representativa', que es lo que establece la disposición sexta del Estatuto de los trabajadores para poder participar en la negociación interprofesional y para estar presente en organismos públicos. Para que una asociación tenga esa condición tiene que tener más del 15% de las empresas y del 15% de los trabajadores.

Según Tomás Arrieta, Garen no contestó a dicho requerimiento, mientras que Confebask sí lo hizo y acreditó tener más del 15% de empresas y de trabajadores. Además, consideró que al no presentar la nueva patronal ninguna acreditación no ha hecho falta articular ningún sistema para fijar el peso que tiene cada una. De esta forma el CRL daba por zanjada la polémica y proponía al lehendakari que los siete representantes de la patronal se otorgaran a Confebask, que es lo que finalmente ha decidido Urkullu. En cualquier caso el debate de la representatividad de la patronal no está zanjado, ya que también se ha planteado en las mesas negociadoras y hasta en el Acuerdo Marco Intersectorial.