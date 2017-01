Confebask y los sindicatos se conjuran para blindar los convenios vascos

Quedan pocas horas ya para conocer si este 2017 será otro año más de bloqueo y sequía negociadora o se abrirán esperanzas para que los convenios vascos se reactiven y se actualicen las condiciones laborales de miles de trabajadores. La reunión que mantendrán mañana Confebask y los principales sindicatos de Euskadi -ELA, LAB, CC OO y UGT- en el Consejo de Relaciones Laborales será determinante, ya que se espera que en dicho encuentro se vislumbre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para salvaguardar los convenios vascos de los estatales.

En realidad, lo que se está negociando en estos momentos es un Acuerdo Interprofesional; es decir, de estructura, que dé prioridad aplicativa a los convenios vascos respecto de los estatales. Una especie de coraza que impedirá que los pactos que se suscriban en Madrid tengan preferencia e invadan competencias que hasta ahora se regulaban en los acuerdos que se firmaban en Euskadi, bien sean provinciales o sectoriales. Esta es una prerrogativa que existe desde la penúltima reforma laboral, la aprobada por Rodríguez Zapatero en 2010. Y desde entonces, los convenios estatales han ido ganando terreno en detrimento de los vascos a medida que estos iban decayendo y no se renovaban.

Como han recordado tanto Confebask como los cuatro sindicatos, el acuerdo marco por sí no resolvería nada si ese deshielo de las relaciones laborales no se traslada luego a la negociación colectiva, es decir, si no se materializa en la apertura de mesas sectoriales y en la firma de los convenios decaídos, prorrogados y de los que tocará renovar a lo largo de este año. Pero todos los agentes tienen puestas sus esperanzas en que si son capaces de poner esta primera piedra, después se pueda ir dando forma a los convenios. Eso sí, ELA -que ha sido la más beligerante en los últimos años- ya adelanta que la negociación posterior dependerá de los contenidos que se pongan encima de la mesa.

LAS CLAVES



INCÓGNITA LAB, que ha planteado las condiciones más exigentes, mantiene un mutismo total ALLANAR EL CAMINO Ha habido contactos entre la patronal y los sindicatos tras el encuentro del pasado 30 de noviembre

Pero en lo que respecta a este primer paso, el del Acuerdo Marco, la central liderada por Adolfo 'Txiki' Muñoz se ha mostrado posibilista al entender que es factible alcanzar un pacto después de que Confebask renunciara a solicitar a cambio paz social en sectores y empresas. Unas condiciones que, a su entender, frustraron los dos intentos anteriores de blindar la negociación colectiva de Euskadi.

Condiciones asumibles

De hecho, en las alegaciones que ha realizado la central nacionalista al borrador presentado por Confebask el pasado 30 de noviembre no se introducen elementos que pudieran hacer saltar por los aires el posible acuerdo. Esa es la percepción que se tiene en Confebask, que tras analizar el texto enviado por ELA seguían esperanzados de que se pudiera cerrar un pacto, tal y como adelantó este medio.

El único punto que va más allá de lo planteado por Confebask es el que establece el «compromiso de las partes firmantes a propiciar el desbloqueo de los convenios que hubieran perdido su vigencia». Un aspecto que también recoge LAB en sus alegaciones, aunque la central abertzale va más allá al «exigir que se convoquen las mesas en lo dos meses siguientes a la firma del acuerdo interprofesional». La central abertzale también reclama que en las mesas negociadoras se establezca para cada convenio un nuevo periodo de ultractividad.

El sindicato liderado por Ainhoa Etxaide no ha dejado traslucir si va a hacer 'casus bellis' de estas exigencias o si serán flexibles en aras a un acuerdo que siempre han defendido. Todas las partes se han mostrado muy cautas desde la primera reunión y han evitado realizar pronunciamientos al respecto, conscientes de la importancia de alcanzar un acuerdo que marcará un antes y un después en las maltrechas relaciones laborales. De hecho, hay que remontarse hasta 1999 para rastrear el último gran acuerdo, el del Empleo, suscrito entre la patronal y los cuatro sindicatos, y que permitió poner en marcha los contratos de relevo.

El único que ha roto en parte ese silencio de las partes ha sido el director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, quien el día de Reyes, en una entrevista radiófonica, se mostró esperanzado de que se pueda alcanzar un acuerdo. Y añadía que espera que mañana «se vislumbre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En el encuentro se verá la actitud, el talante y las aportaciones de las organizaciones sindicales». Un talante, en cualquier caso no cogerá desprevenida a la patronal, ya que desveló que «desde el pasado día 30 ha habido conversaciones con los sindicatos». El director de Confebask también apuntó que los posteriores convenios que se firmen «tienen que ser con una mirada puesta en el futuro y no en el pasado».

CC OO y UGT ven, asimismo, factible el Acuerdo Interprofesional. El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, es quien se ha mostrado más optimista «a la vista del nuevo talante que están mostrando los sindicatos nacionalistas en los convenios que se están firmando».