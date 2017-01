Pío Aguirre: «Quiero captar como socias a las grandes empresas de Euskadi y que pongan en valor la potencia de Elkargi»

Pío Aguirre (Trintxerpe, Pasaia, 1958) estrena el año como nuevo director general de Elkargi tras su fusión con Oinarri, firma en la que desempeñaba idéntica responsabilidad hasta la alianza. Experto financiero y muy respetado en el ámbito de las SGR, Aguirre aspira a consolidar la nueva Elkargi, un proyecto de país para el que busca nuevas oportunidades de negocio.

-¿Qué potencia de tiro tiene la nueva y ampliada Elkargi?

-Queremos crecer de manera ambiciosa y firmar este año unos 330 millones de euros en avales, frente a los 293 de 2016, lo que nos pondría en una valocidad de crucero de 1.000 millones de riesgo vivo. En 2017 tenemos que consolidar la nueva sociedad y planificar nuestra estrategia para los tres siguientes ejercicios.

-¿Quedan cosas pendientes en la fusión de las dos SGR vascas?

-Tenemos que resituarnos en el nuevo escenario financiero, teniendo en cuenta la abundancia de liquidez, los tipos al cero -que no sé cuánto van a durar, aunque cuando vuelvan a crecer no darán grandes márgenes a las entidades financieras- y las abundantes incertidumbres económicas. Partimos de la excelencia en las personas, tenemos gente muy buena, pero hay que consolidar el proyecto y empastar las organizaciones. Somos 90 profesionales, con lo que tenemos que mantener los valores pero armar una estructura jerárquica mayor y más transversal. Necesitamos mucho diálogo entre el comercial, que lo quiere dar todo, y el de riesgos, que no quiere dar nada. Tenemos que ver también cómo industrializar las operaciones de menos de 200.000 euros. Y trabajar mucho con las entidades financieras.

-¿Planteará algo nuevo a los bancos con los que trabajan?

-Son nuestros aliados, pero sí quiero revisar los convenios y plantearles que compartan riesgos con nosotros.

-Eso hará que suba el precio que pagan las pymes por sus créditos...

-Creemos que hay un camino por recorrer con las entidades financieras, que tienen un problema de rentabilidad. Lo que propongo es cubrir nosotros el 80% en lugar del 100% y, contra eso, que cobren algp más.

-¿Y el socio de Elkargi, la pyme?

-Seguiremos manejando costes asequibles. Es algo que nos gustaría explorar. También hay nuevos instrumentos como los fondos del Gobierno Vasco o de la Diputación de Bizkaia. Y no me olvido de Elkargi Consulting, que puede atraer inversores, ayudar en las tomas de participación por parte de los trabajadores como promueve la Diputación de Gipuzkoa o buscar soluciones a medida para, por ejemplo, esa empresa que tiene enterrados tres millones en un pabellón al que, a lo mejor, le puede sacar chispas.

-¿Quiere ir más allá de las pymes?

-En Euskadi hay grandes empresas que, a su vez, tienen toda una red de pymes como proveedores. Por eso el País Vasco es atractivo desde el punto de vista industrial. En la medida en que las pequeñas están financiadas con Elkargi, están más cómodas en el largo plazo y tienen asegurada la capacidad de suministro. Ahora, con nuestra nueva potencia de tiro, queremos que las grandes firmas del país comprendan que somos el eje que permite que todos estén conectados y cómodos.

-Se reivindica entonces como...

-Como la herramienta esencial. Al grande también le interesa que sus proveedores estén bien. Es importante que los tractores sean también socios de Elkargi.

«En Elkargi las empresas de Euskadi tienen a la verdadera amona, esa que todo lo soporta»



«Quiero revisar los actuales convenios con los bancos y que compartan riesgos con nosotros»



«Hemos creado con Geroa y Adegi un muy buen instrumento para la financiación de 'startups'»

-¿Para qué?

-Para sostener con mayor solvencia a todo el sistema. Quiero captar a las grandes empresas de Euskadi como socios para que pongan en valor la potencia de Elkargi frente a sus proveedores. Esas compañías asisten a nuestra junta, nos reconocen. Se trata de extender ese reconocimiento para decir 'yo también soy socio de Elkargi y Elkargi es importante'. Queremos que entren y lo digan. Que digan que Elkargi es una parte importante del tejido financiero del país. El pequeño mira siempre al grande, y si ven que las firmas fundamentales nos acompañan... No tienen nada que perder, sino todo que ganar. A las pequeñas también les podemos ayudar con toda la ingeniería del flujo de pago y de la relación con las grandes.

-Elkargi acababa de cerrar un Plan Estratégico, pero veo que cada maestrillo tiene su librillo y ya plantea usted el suyo propio...

-El mundo es tan cambiante que lo que podías plantear hace un año ya no sirve. Y, además, todos nos equivocamos. Los corsés te pueden llevar al desastre. Yo lo que quiero es darle una vuelta al posicionamiento de Elkargi.

-Lo que sí ha cambiado es el entorno financiero, los bancos...

-De forma dramática. La mayoría de ellos está pensando en cerrar oficinas, reducir personal y digitalizar la relación con el cliente. Mire lo que ha sucedido con algunas entidades en los últimos meses...

-Pues todos dicen que dan crédito a las empresas a manos llenas.

-Todos dan más que el año pasado pero ninguno mejora su saldo vivo (lo que se concede menos lo que se amortiza).

-¿Y eso?

-Pues por que hay mucha competencia y las empresas se están desendeudando ante la incertidumbre. Díle tú a una empresa que se endeude... Se lo piensa dos veces. El escenario es imprevisible.

-¿Cómo van a lograr que no se pierda la esencia de Oinarri?

-Tenemos un equipo excelente pilotado por Laura Mata, exdirectora general de Oinarri, y la economía social está presente también en el consejo de Elkargi. Además, podemos recuperar la relación con la Corporación Mondragón.

-¿A qué se refiere?

-En 2015, el Banco de España impuso a Oinarri un límite de riesgo en Mondragón sobre nuestros recursos propios. El supervisor consideraba al grupo cooperativo como una unidad de riesgo y sumaba el de todas sus cooperativas. Eso hizo que se paralizaran todas las operaciones con el Grupo. Ahora tenemos muchísimos más recursos propios, ya no existe ese problema y podemos volver a trabajar con la Corporación, que seguro que aporta una parte importante de nuestro crecimiento.

-¿Ha sido complejo engarzar los mundos cooperativo y de capital?

-Una cosa son los valores y otra la rentabilidad. Los criterios de riesgo y el rigor del análisis son los mismos. La suma aporta una enorme riqueza. Esto va a servir para conocernos y entendernos.

-Elkargi, por distintas circunstancias, ha tenido varios directores generales en poco tiempo. ¿Cómo afronta usted su responsabilidad?

-Bueno, mi cargo, que depende de la confianza del consejo de administración, es ilimitado en el tiempo. Aquí te examinas constantemente, como el entrenador de un equipo de fútbol, pero a mí me gustaría poder jubilarme y acabar mi carrera profesional en Elkargi. Y tengo 58 años. Es un proyecto financiero de país muy importante

-¿La mayor dimensión que ha adquirido Elkargi le da a la SGR nuevas oportunidades en Europa? ¿Veremos más operaciones con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)?

-Sabemos de la vocación del FEI y del propio Banco Europeo de Inversiones (BEI), dentro del Plan Junker, de que haya fondos para innovación y desarrollo en pymes, y queremos estar ahí. Tenemos que saber conjugar la relación con Cersa (la Compañía Española de Reafianzamiento), que es elemento transmisor desde Europa hacia las SGR, pero, al mismo tiempo, jugar nuestras posibilidades en proyectos no cubiertos por Cersa.

-La fusión necesitó que la propia Cersa elevara del 20% al 21% el riesgo que, sobre el total del sistema, podía asumir una única SGR. Si quieren crecer, ese límite habrá que elevarlo, ¿no?

-Ya se ha situado en el 22%, pues a final de año Elkargi y Oinarri ya sumábamos el 21,2%.

-¿Pero eso les permite crecer?

-Nosotros vamos a crecer y si superamos ese 22% deberemos encontrar una solución. Lo que no es de recibo es parar la financiación de las pymes por ese límite. Nuestro deseo es llegar a un 25%. La unidad de riesgo no es Elkargi, el riesgo lo llevan las empresas. No se trata de cortar a la SGR que más hace, sino de que la que menos hace pueda crecer. Habrá que pensar qué está pasando con las sociedades de garantía recíproca en España.

-¿Elkargi seguirá creciendo? ¿Podría comprar o absorber otra SGR?

-Las SGR nacen muy ligadas a las cajas de ahorros, que ya han desaparecido, pero luego tienen características muy distintas. En muchos lugares no existe el reaval del Gobierno Vasco del que disfrutamos aquí, pero sí existen otras ayudas autonómicas.

-¿Entonces?

-En nuestro capital protector están las diputaciones, el Gobierno Vasco, las organizaciones empresariales vascas o las entidades financieras de Euskadi. No se benefician de avales pero nos sostienen. Y no les gusta que corramos riesgos en Aragón o en Valencia. Otra cosa es que colaboremos con otras SGR más pequeñas que no pueden atender algunas operaciones por falta de músculo. Estamos manteniendo conversaciones, y 2017 va a ser un año crítico en todo esto. Lo que no vamos a hacer son compras u OPAs.

-¿Y más adelante?

-Más adelante ya veremos. Si hay una reordenación del sector estaremos ahí. No vamos a conquistar a nadie, pero si hay que echar una mano, la haremos.

-¿Se está achicando el sector?

-Sí, se está reduciendo el riesgo vivo y lo vemos con preocupación. Hay una enorme competencia por parte de las entidades financieras, que alargan plazos, bajan costes y reducen garantías. Esto, y los enormes requerimientos regulatorios, tambien han contribuido a que nos fusionemos.

-¿Conocen las pymes todo lo que Elkargi puede hacer por ellas?

-Las pymes tienen que tener un equilibrio en sus fuentes financieras y entre el corto y el largo plazo. Nosotros damos estabilidad, no estamos aquí para ganar dinero. Queremos que esto lo entienda el director financiero de turno y no se deje seducir por un 0,25% de descuento. Cuando hay dificultades, los primeros en dar estabilidad somos nosotros. En Elkargi las empresas tienen a una verdadera amoña, la que todo lo soporta.