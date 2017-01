Una ingeniería donostiarra construye la mayor estación de servicio de biometano de España

La ingeniería guipuzcoana Agas 21 ha diseñado, equipado y construido la mayor estación de servicio de biometano de España y una de las mayores de Europa, según asegura Alfredo Mostajo, gerente de la firma. Se trata de una instalación ubicada en Palma de Mallorca con seis surtidores para dar servicio a entre 80 y 120 camiones al día. No se trata de una estación que destaque por sus dimensiones si la comparamos con las que suministran gasolina y gasoil, pero bate un récord en el nuevo mercado que se abre con el biometano.

Agas 21 nació en 2005 dedicada al diseño y construcción de estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC). Desde esa fecha, la firma con sede en el parque tecnológico de Miramón y en Ormaiztegi ha entregado llave en mano gasineras en Olaberria, Vitoria, Logroño o Beasain, en este último caso para suministrar combustible a las carretillas elevadoras de CAF.

Sin abandonar el mercado del GNC, Agas21 se ha introducido en el desarrollo de estaciones de servicio de biometano. Es decir, utilizan como combustible gas generado en vertederos o en depuradoras de agua. Se trata de un negocio en ciernes, pero al que se supone un brillante futuro debido al impulso que se está dando desde las administraciones a los combustibles alternativos a los derivados del petróleo.

De ahí que resulte clave ser el primero en poner una pica en Flandes y Agas21 lo ha logrado con la planta de Palma de Mallorca. Esta será su mejor carta de presentación a la hora de concursar en los nuevos proyectos que comienzan a proliferar y a los que aspiran las grandes constructoras, que a su vez subcontratan a compañías más pequeñas.

La estación de servicio de Palma de Mallorca ha sido promovida por la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A (Emaya), cuya titularidad es del ayuntamiento. Se encarga de la captación, potabilización y abastecimiento de agua potable, así como del mantenimiento de las instalaciones de alcantarillado, saneamiento y depuración. También gestiona la recogida de basura y limpieza viaria.

Alfredo Mostajo explica que Emaya contrató a su empresa con el objetivo de dar utilidad al gas que se genera en el proceso de descomposición de los residuos del vertedero de Son Reus. «Normalmente, el gas que se produce en los basureros se quema o se reutiliza para alimentar motores y producir electricididad. Ahora bien, si se somete a un tratamiento, puede usarse como combustible. Emaya quería dar este uso al gas de Son Reus». Posteriormente se cambió de estrategia y se decidió utilizar el gas generado en una depuradora de agua.

La compañía guipuzcoana ha cumplido con su cometido y ha entregado a Emaya la estación de servicio. En sus seis surtidores suministrará biometano a los camiones de recogida de basura de Palma. De momento, los depósitos de los vehículos se llenan con gas natural, porque Emaya todavía no ha invertido en la tecnología de limpieza y enriquecimiento del biogás y en los sistemas de compresión y transporte de biometano. Mostajo espera que esta planta entre en funcionamiento dentro de un año. En todo caso, Agas21 entregó su instalación en el plazo estipulado y dispone de una estación que le servirá como carta de presentación en nuevas adjudicaciones.

En realidad, la planta de Palma es la segunda de biometano puesta en marcha por la compañía guipuzcoana. La primera se encuentra en Chiclana, pero dispone solo de un surtidor doble. Este proyecto fue un encargo de FCC Aqualia y utiliza el gas que se genera en una depuradora de agua, como en Palma.

Agas21 seguirá manteniendo laconstrucción de gasineras como base de su actividad, al tiempo que espera crecer en el negocio del biometano. Ambas líneas son compatibles, porque los equipos que se utilizan son compatibles para el suministro de ambos combustibles. La firma guipuzcoana representa en España y Portugal a la compañía argentina Agira. Esta fabrica, con tecnología estadounidense, los compresores, surtidores y el resto de elementos que instala Agas 21 en la áreas de servicio, ya sean de gas natural o de biometano.

Fábrica de equipos

La firma guipuzcoana es pequeña, pero sus cuatro empleados aspiran a dar el salto y transformar las reducidas instalaciones de Ormaiztegi en una fábrica en la que montar los citados equipos, pero para afrotar este reto se requiere una demanda mayor. «Confiamos en que el mercado crezca -señala Mostajo-. Hay un consenso en que se deben potenciar los combustibles alternativos a la gasolina y al gasoil. Se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes».

Mostajo señala que el biometano se encuentra en una situación parecida «a la pescadilla que se muerde la cola. No va a haber demanda de este combustible hasta que no haya vehículos suficientes que lo pidan y no habrá vehículos que lo pidan hasta que no haya estaciones suficientes de biometano».

El gerente admite que otro de los frenos radica en el elevado presupuesto de las gasineras. La de Palma, por ejemplo, ha costado 800.000 euros. Añade que este inconveniente queda amortiguado si se tiene en cuenta que el biometano «se puede considerar una energía renovable y, por tanto, no contaminante».

El gerente de Agas 21 reconoce que «no somos profetas en nuestra tierra. Hemos estado con Dbus, con el EVE... Nos contratan fuera, pero aquí prácticamente nada. En Gipuzkoa se han cerrado todos los vertederos y esa es una fuente de gas que puede transformarse en biometano. Esperemos que alguien apueste por este combustible».

De momento, Agas 21 confía en ganar alguno de los concursos en los que participa. Entre ellos se encuentran la ampliación de la estación de GNC de autobuses de transportes urbanos de Sevilla, el proyecto de EDP para Oviedo y la estación de carga de biometano para vehículos en Lleida (propiedad de FCC Aqualia).