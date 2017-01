El puerto de Pasaia liga su futuro a la actividad de Arcelor en Olaberria y Bergara

«La actividad de las plantas de Arcelor en Olaberria y Bergara es vital para el puerto de Pasaia. Sin los tráficos que generan estas factorías no serían sostenibles ni la bolsa de trabajadores portuarios, ni los remolcadores, ni los prácticos, ni la propia Autoridad Portuaria». Así de claro se expresa César Salvador, director del puerto guipuzcoano, a la hora de realizar un balance de la situación de la infraestructura y de sus perspectivas de futuro. «Nos ocupamos mucho en hablar de nuevos tráficos y mercados, lo cual es importante, pero lo esencial es mimar a Arcelor. El negocio del puerto son Arcelor y la exportación de vehículos».

La infraestructura ha perdido en los últimos años clientes de enorme importancia. El cierre de Corrugados (Azpeitia) en 2012 supuso un descenso en el tráfico de chatarra y de productos siderúrgicos de 1.100.000 toneladas. El siguiente escalón descendente fue la clausura de la Térmica de Iberdrola, en 2014, 650.000 toneladas de carbón al año.

El último capítulo, el cese de la actividad de la planta de Arcelor en Zumarraga la primavera pasada, ha supuesto un mazazo tremendo a sumar a los anteriores. La factoría importaba 500.000 toneladas al año de chatarra (125 barcos), lo que suponía el 15% del tráfico total del puerto. Además, exportaba 50.000 toneladas de productos siderúrgicos, esencialmente alambrón.

El impacto de los cierres de Corrugados y de Zumarraga ha provocado un desplome desde las 2.300.000 toneladas de chatarra movidas en 2003 hasta menguar a las exiguas 250.000 actuales, la décima parte. «La chatarra ha pasado de suponer la mitad del tráfico de Pasaia a convertirse en uno más, como el papel o los cereales. Es un cambio radical», alerta Salvador.

De ahí que el director del puerto llame la atención sobre la necesidad de preservar la actividad de Arcelor en Olaberria y Bergara. Estas dos factorías consumen la práctica totalidad de las 250.000 toneladas de chatarra que se importan y, lo que es más importante, exportan 750.000 de productos siderúrgicos. En total, un millón de toneladas.

Salvador subraya que si se perdieran estos tráficos la situación sería sumamente grave. «La actividad de Olaberria y de Bergara es clave, imprescindible. Cerró Corrugados y nos hizo un roto importante, pero seguimos adelante. Se fue la Térmica y lo superamos. Se paró Zumarraga, cuyo impacto es evidente. No podemos prescindir de Olaberria y Bergara, suponen el 30% de la actividad de Pasaia. Por eso, si alguien está preocupado por el 'dumping' chino del acero o por la tarifa eléctrica que pagan la siderúrgicas, esos somos nosotros».

El director del puerto reitera una y otra vez que hay que «mimar» a Arcelor, porque «hay más puertos que Pasaia. La acería tiene otra opciones para mover sus mercancías». No obstante, Salvador confía en que la multinacional siga utilizando el puerto guipuzcoano. «El hecho de disponer de una terminal marítima en Pasaia le aporta competitividad, porque puede comprar la chatarra al mismo precio que sus competidores europeos en los mercados que aquellos utilizan. Esa ventanita, aunque solo sea para 250.000 toneladas, le da esa oportunidad».

De momento, no parece que la actividad de Arcelor en Olaberria y Bergara corra peligro. Al menos, así se desprende de la información facilitada la semana pasada por la dirección de la multinacional a los sindicatos en una reunión mantenida en Luxemburgo. En el encuentro se trasladó que la planta de Bergara está regresando a un ebitda positivo y que se estudia un aumento de capacidad para Olaberria.

El agujero provocado por la caída en el movimiento de chatarra aleja 'sine die' la posibilidad de repetir los históricos 5,5 millones de toneladas totales movidas en 2006. El objetivo para el año próximo es mantenerse en los 3,4 millones de 2016. La cifra psicológica de los 4 millones, que indica que el puerto carbura con alegría, se postpone a 2019. Este objetivo se preveía alcanzar en el presente ejercicio, pero la estimación se realizó a comienzos de año, antes del cierre de Zumarraga.

Vehículos y bobinas

La chatarra ha dañado al puerto, pero la instalación espera resultados en ascenso en otras actividades, especialmente en la exportación de vehículos, un sector que tira con fuerza y que el año que viene presentará crecimientos de entre el 10% y el 15%.

La naviera UECC Ibérica carga en Pasaia con destino Europa vehículos fabricados por General Motors-Opel (Figueruelas), Mercedes (Vitoria), VW (Pamplona) e Iveco, al tiempo que importa Honda.

La compañía noruega ha firmado un acuerdo con Noatum, primera firma española en operaciones logísticas y portuarias, una operación que según Salvador será positiva para el puerto. «La entrada de Noatum supone la posibilidad de que operen más clientes, porque suma los suyos a los de UECC». El director del puerto explica que además de vehículos, UECC transporta en sus barcos 150.000 toneladas anuales de mercancías diversas.

Otra actividad que está dando alegrías es el movimiento de bobinas (1.500.000 toneladas), ligado a la buena marcha de la automoción. En este apartado, junto a Arcelor, tiene una importancia relevante la actividad de la acería sueca SSAB, que en 2012 estableció en Buenavista el centro logístico para España. La compañía sueca reafirmó su apuesta por Gipuzkoa con la apertura en octubre en Irun de unas nuevas instalaciones desde las que suministra sus productos a clientes en toda España bajo su marca Hardox Wearparts.

El puerto tiene en el punto de mira a otras compañías a las que intentará convencer de que utilicen Pasaia como centro distribuidor. «Nuestra ubicación geográfica, el hecho de que el ferrocarril pueda entrar en el puerto, la dotación de almacenes y el buen hacer de nuestros operadores son fortalezas a explotar».

Contenedores

La conversión de Pasaia en un puerto que mueva contenedores es una asignatura pendiente. La puesta en marcha en septiembre del año pasado de una línea que unía Pasaia con Amberes se recibió con esperanza, pero no ha logrado consolidarse. TKN-Shipongline, propiedad de Luis Portillo, el empresario guipuzcoano del transporte que abrió la ruta, tuvo que cerrarla en julio. Su intención es volver a ponerla en marcha, pero de momento está en dique seco.

El puerto facilitó la entrada en funcionamiento de la línea poniendo a su disposición el muelle que había utilizado la central térmica. Salvador señala que la apuesta por los contenedores sigue vigente. «El mercado está ahí, pero es un sector difìcil. Santander lleva años persiguiendo hacerse con una línea de este tipo. De hecho, tiene espacio de sobra y una grúa específica. Ahora, después de muchos años, han conseguido ser una escala en la ruta Rotterdam-Oporto».

La Autoridad Portuaria seguirá ofreciendo el muelle de la térmica para contenedores. No obstante, mientras no haya ninguna naviera interesada se ofrecerá a clientes que demanden espacio, como es el caso de los perfiles, que necesitan superficies amplias para evitar daños y simplificar la clasificación por destinos.

La buena marcha de los tráficos de bobinas y vehículos no compensa el descenso de la chatarra, en tanto que los contenedores siguen siendo una incógnita. Si esta es la realidad, ¿en qué se basa la Autoridad Portuaria para estimar que dentro de tres años el movimiento de mercancías subirá hasta los 4 millones de toneladas señalados anteriormente, es decir, 600.000 toneladas más que las previstas para 2017? La gran esperanza está puesta en la reapertura de minas de potasa en Navarra. Salvador señala que este mineral se embarcará en Pasaia, aportando un millón de toneladas.

Intermodal de Lezo

Pasaia vive una coyuntura difícil. Al descenso en el movimiento de su principal producto, se añade el empuje del puerto de Bilbao, que extiende su red de influencia con la implantación de dos puertos secos en Pancorbo y Ribabellosa (zonas logísticas en las que se almacenarán mercancías procedentes de distintos orígenes para cargarlas en trenes con destino Bilbao). Salvador afirma que este hecho no supone una competencia para Pasaia. «Nuestros clientes requieren un servicio puerta a puerta y que se realice en el día. Por ejemplo, los vehículos llegan en ferrocarril desde Zaragoza y se embarcan. Ese mismo tren regresa a su origen y vuelve a cargar. No les aporta nada el paso intermedio que supone un puerto seco».

La Autoridad Portuaria, no obstante, deja la puerta abierta a futuros acuerdos con los citados puertos secos o con Arasur. Previamente, se requiere desarrollar la zona logística de Lezo. «Necesitamos una plataforma intermodal que nos permita componer trenes de 750 metros, lo que posibilitaría que ganáramos competitividad, así como contar con más espacio para contenedores y tráficos ro-ro. Si logramos entrar en esos mercados, en ese momento se podría pensar en llegar a acuerdos con los puertos secos. Nuestra vocación es penetrar en el valle del Ebro».

De momento, toca defender los 3,4 millones de toneladas registradas a día de hoy. Salvador admite que es una cifra modesta. «Recientemente, todos los directores de puertos del Estado hemos tenido una reunión en Madrid. El tráfico total asciende a 510 millones de toneladas, con Algeciras a punto de alcanzar los 100 millones, lo que le permitirá situarse como cuarto puerto de Europa. Allí estábamos nosotros, con tres millones y pico, como el de Baleares y algún otro. Pero no estamos acomplejados. Estamos para dar un buen servicio a nuestros clientes, no para competir en quién tiene más toneladas. A mí me preocupa generar terreno industrial, mover contenedores, graneles líquidos... Dar servicio a Gipuzkoa».