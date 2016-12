Expertos de Tecnalia se infiltrarán en las pymes para potenciar la innovación

Gipuzkoa es territorio pyme. Tenemos un puñado de grandes compañías tractoras, pero lo que caracteriza a nuestro tejido industrial es la existencia de miles de pequeñas y medianas empresas. Por tanto, de ellas depende que la economía sea pujante, languidezca o, lo que es peor, se estrelle. La receta para que sean competitivas es obvia: más innovación. Decirlo es fácil, pero muchas bastante tienen con levantar la persiana cada día y sobrevivir.

El 65% de las pymes señalan que no innovan porque carecen de personal cualificado, desconocen el mercado o no disponen de recursos económicos. Tecnalia ha lanzado un programa dirigido expresamente a salvar estos obstáculos. El centro tecnológico ha puesto en marcha el plan Orainn cuya principal virtud radica en ofrecer personal propio para que trabaje a tiempo parcial dentro de las pymes. El objetivo es generar ideas que den lugar a nuevos productos.

Tecnalia con este plan pretende acercarse a esas firmas que no son de relumbrón, pero que forman la base de la economía vasca. En la actualidad las pymes suponen el 80% de sus clientes, pero el centro admite que quizá haya trasladado una imagen demasiado elitista, provocando el distanciamiento de este tipo de empresas. Su director, Iñaki San Sebastián, explica que el objetivo de Tecnalia es convertirse en «palanca» de transformación del tejido industrial. «Las pymes se encuentran ante una gran encrucijada. O innovan o, como dijo la consejera Arantxa Tapia, desaparecerán. Esta apreciación es cierta, nosotros trabajamos con muchas empresas que invierten en estas cuestiones, pero un gran número no lo hacen». San Sebastián considera que Tecnalia «no puede ser ajena a este problema. Tenemos que adaptar nuestra oferta de manera que lleguemos a un colectivo mayor».

Esta reflexión ha dado lugar al programa Orainn. Su responsable, José Luis Elejalde, precisa que las empresas que quieren innovar se encuentran con cuatro barreras: falta de tiempo para dedicarse a la innovación de forma sistemática, carencia de técnicos que sean expertos en diferentes tecnologías, desconocimiento de los mercados y escasos recursos financieros.

Los que pretende Orainn, según señala Elejalde, es facilitar ayuda para salvar los tres primeros obstáculos ofreciendo profesionales de Tecnalia. «Si la pyme no tiene personal para dedicarse a esta tarea, nosotros aportamos a una persona para que se incruste en la empresa a tiempo parcial (uno o dos días a la semana) durante un periodo de entre doce y dieciocho meses. Se trata de expertos en innovación y en empresa. Es decir, saben de lo que hablan».

Generar ideas

Este profesional tendrá tres funciones. La principal y que sirve de espoleta, será la de generar ideas. Elejalde subraya la importancia de esta fase. «Los profesionales de las empresas están secuestrados por el día a día. Nosotros les proponemos la ayuda de una persona que genere ideas junto a los trabajadores de la pyme. Surgirán de ver qué hacen los competidores internacionales o de analizar las necesidades reales de los clientes. Igual resulta que una firma lleva años fabricando bisagras para la construcción y puede abrir una nueva línea de negocio si las adapta al sector aeronáutico. Orainn se sitúa aguas arriba de donde tradicionalmente arrancan estos proyectos. Queremos recopilar ideas, priorizarlas y lanzar productos que en un periodo corto o medio incrementen la facturación, porque para las pymes los plazos son fundamentales».

En una segunda fase, el profesional 'cedido' servirá de puente con el resto de expertos del centro tecnológico para validar la viabilidad del proyecto. También será el interlocutor con la estructura comercial de Tecnalia para saber si la iniciativa tiene posibilidades de encajar en el mercado. Por ejemplo, si una empresa dedicada al sector del ferrocarril quiere ampliar su negocio al aeronáutico, los expertos de Tecnalia pueden facilitar los contactos.

La pyme abonará a Tecnalia entre 10.000 y 15.000 euros anuales por la dedicación del profesional, la validación del proyecto y el asesoramiento comercial. A cambio, solo exige que el trabajo de innovación se mantenga una vez que finalice el contrato. La pyme tendrá libertad total para desarrollar el proyecto con quien desee aunque, como señala Iñaki San Sebastián «es evidente que si nosotros hemos estado trabajando codo con codo con la empresa, lo más probable es que nos contrate, pero queda a su criterio hacerlo o no».

Elejalde explica que esta libertad obedece al deseo de evitar suspicacias. «Si nosotros le recomendamos a una empresa que desarrolle un determinado proyecto, podría sospechar que lo hacemos en interés propio. Dejándole las manos libres para contratar a quien quiera, esta sospecha no tiene fundamento».

La recogida de lo sembrado será fundamental para el centro tecnológico porque, aunque sus responsables prefieren no señalar el coste de Orainn, parece evidente que el esfuerzo a realizar no se compensará con los ingresos indicados. Iñaki San Sebastián señala que Tecnalia ha optado por un coste bajo de sus servicios «porque no queremos que este sea un problema para participar en el programa. Una factura de entre 10.000 y 15.000 euros es lo que paga una empresa de entre 30 y 40 empleados por la asesoría contable».

Financiación

Respecto a la financiación de los proyectos que puedan resultar de Orainn, Elejalde señala que se han negociado con los bancos créditos en condiciones favorales. «Las entidades están muy interesadas porque se les abre el camino a financiar proyectos interesantes que pueden ir desde el cambio de una máquina hasta una nueva línea de negocio. Pueden ayudar a que una iniciativa arranque financiándola con una carencia de tres años, de forma que el coste mensual para la pyme sea bajísimo». El responsable del programa subraya la importancia de los bancos. «Además de ofrecer financiación, aportan su conocimiento sobre la realidad de las pymes. Por ejemplo, probablemente quien mejor conozca el tejido de las pequeñas y medianas empresas en Azkoitia son los directores de los sucursales allí asentadas. Y, además, conocen de qué pie cojean los gerentes de esas pymes, si tienen sensibilidad...

Elejalde subraya que «con esta estructura de ayuda tecnológica, comercial y financiera podemos ayudar a las pymes a dar el salto a la champions. A esta estructura sería interesante sumar a las agencias de desarrollo comarcales, para que aporten también su conocimiento».

Tanto San Sebastián como Elejalde resaltan que, más allá de las dificultades económicas o técnicas, la clave para que una pyme innove radica en la motivación de los directivos. «Si el gerente no lo ve, si no tiene la necesidad, si no ha habido un relevo generacional o si no las han pasado canutas durante la crisis y no consideran que hay que hacer las cosas de manera distinta, entonces no merece la pena».

Los responsables de Tecnalia confían en que Orainn sea un éxito. Todavía no cuenta con el visto bueno de sus órganos de gobierno, pero todo indica que recibirá el placet sin problemas. De momento, han contactado con treinta empresas y el interés mostrado ha sido máximo. No se han marcado un objetivo concreto de a cuántas pymes llegar, porque se trata de un programa a largo plazo y la demanda irá surgiendo de manera paulatina.