«El miedo a ETA resultó un freno para el crecimiento»

Arantxa Tapia revela su vis más política y su aspiración de una nación vasca que trabaje de tú a tú con España y en Europa.

-¿Cuál es su aspiración para Euskadi, su idea de autogobierno?

-Mi aspiración definitiva sería un Estado independiente que trabaje de igual a igual respecto del Estado español y en la Unión Europea. Nosotros vamos a cumplir todo lo que se exige a los Estados miembros de la UE, que nos tiene que tratar como a alguien mayor de edad. Eso pasa por trabajar un nuevo estatus político que, sí o sí, tiene que salir en esta legislatura y que ha de ser ratificado por la sociedad vasca tras salir del Parlamento. Somos una nación que sabe qué futuro quiere y cómo articularlo con la UE y con nuestro primer vecino, el Estado español. ¿Eso pasa por establecer fronteras? No.

«Somos una nación que sabe qué quiere y cómo articularlo; no hablo de fronteras del siglo XIX»



«Si el Estado no se sienta a negociar con Cataluña veo un callejón sin salida»

-En un mundo global, ¿de qué tipo de solución hablamos?

-No hablo del siglo XIX, cuando un Estado se independizaba, hacía la guerra, establecía una frontera y se acabó. Estamos en el siglo XXI.

-¿Qué opinión le merece el llamado proceso catalán?

-Responde a un impulso de la sociedad catalana, que es digno de elogio, pues es muy importante queun mandatario se vea acompañado por el pueblo al que representa. Si el Estado no se sienta a negociar, veo un callejón sin salida, una guerra de palabras, un uso de los tribunales para dirimir asuntos que no debían tratar.

-Distinto de lo que sucede aquí...

-Bueno, aquí ya se aprobó un nuevo Estatuto, que se llevó a Madrid para que nos dieran la espalda. Nosotros ya pasamos nuestro camino. En estos momentos trabajamos, y seguiremos trabajando en esa relación bilateral sin tensar la cuerda lo suficiente como para romperla. Todo, con respeto mutuo.

-Ahora que toca crecer, y que tantos velos se levantan, es hora de preguntar ¿cuánta riqueza se perdió por ETA? ¿Cómo hubieran sido el país, su economía y sus empresas sin terrorismo?

-ETA nos ha traido mucho dolor, dolor de víctimas. También en la economía, por ejemplo, por el no reconocimiento cuando salíamos a vender por el mundo nuestros productos y servicios. Creo que en Europa no hemos sido muy reconocidos ni se nos ha ayudado mucho, en el aspecto económico quiero decir. El que ETA haya dejado de actuar de forma activa, por que no ha desaparecido todavía, nos ha permitido posicionarnos de forma distinta. Ahora somos una región con crecimiento, con innovación... Me quedo con la parte positiva, aunque hemos perdido mucho. Por supuesto y ante todo, vidas humanas.

-Por eso le pregunto por cómo nos habría ido sin ETA.

-Mirar hacia atrás y decir qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esto... podemos hacer muchos castillos en el aire. Es cierto que ha habido, junto a los asesinatos, mucha pérdida de empresas y de tejido industrial en el país. El miedo a ETA resultó un freno para el crecimiento económico. Pero ha dejado de actuar y ya vivimos sin ese miedo.

-¿Cómo hubiéramos afrontado esta crisis y las anteriores?

-Hombre, si los empresarios no hubieran tenido ningún miedo a contar a sus plantillas que iban a invertir, a crecer y a crear empleo, imagínese... Los que se quedaron no crecieron lo que debían, y muchos se vieron superados y optaron por irse. A algunos que decidieron no pagar el impuesto revolucionario los asesinaron. Ha habido muchísimos empresarios que han aguantado, que han apostado por este pueblo y hoy tienen que escuchar que se quedaron solo para ganar dinero. Eso no es justo.