«Vamos a crear un fondo de inversión público-privado paraanclar en Euskadi afirmas vascas cotizadas»

Arantxa Tapia (Astigarraga, 1963) ha añadido a sus responsabilidades de Gobierno, centradas en la industria y el desarrollo económico, las infraestructuras. Un 'ascenso' que la tendrá aún más ocupada. Para apoyar el arraigo y el crecimiento de las cotizadas vascas, la consejera adelanta para DV un nuevo fondo público que entrará en esas firmas junto a inversores privados.

-Antes de nada, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de la legislatura?

-Lo peor fueron los dos primeros años, en los que día sí y día también teníamos cierres de empresas, EREs, problemas laborales y sindicales graves y un deterioro del tejido industrial. Lo mejor, que los dos años siguientes fueron distintos. No sé si se está dejando atrás la crisis pero estamos en una situación diferente. Además, hemos recibido un reconocimiento en la UE a nuestras políticas de clústeres, de innovación, de industria 4.0... También es positivo que la industria haya interiorizado esa revolución que necesitamos.

«Podía haber hecho cosas con más intensidad si hubiera tenido más medios»



«Las fundaciones de Kutxabank tienen que jugar un papel; pueden aprender de Caixabank»



«Considero un amigo a Pedro Azpiazu; el lehendakari nos ha puesto tareas conjuntas»



«Tenemos que lograr una buena Ley de Aportaciones, y no una mala por las prisas»



«El compromiso de Sidenor es dejar la producción de acero puro y duro en Euskadi»

-¿Se arrepiente de algo?

-Creo que no. Podía haber hecho cosas con más intensidad si hubiera tenido más medios. Hablo de la industria alimentaria, que tiene muchas posibilidades, Innobasque o algunas sociedades públicas a las que les queda una vuelta.

-¿Qué veremos de nuevo en las políticas de su departamento?

-Nos hemos planteado crear nuevas herramientas financieras que respondan a las necesidades de nuestras empresas. Pensamos en empresas cotizadas en las que nuestros fondos de inversión tradicionales, como Ekarpen, no pueden participar.

-¿Piensa en CAF, Euskaltel, Iberdrola, CIE...?

-No hablamos de comprar el 100%, pero sí de tomar una participación relevante que nos permita asentar a esa empresa y anclarla al país. Lo vamos a hacer con un fondo de inversión público-privado. Existen hoy acuerdos de accionistas, dependiendo de unas participaciones, que velan por mantener la sede, el empleo y la actividad de algunas...

-¿Habla de un fondo de participaciones industriales que sustituya a Kutxabank?

-No. Kutxabank está participada por tres fundaciones, que también pueden suplir en parte al banco. Hablo de que exista una herramienta que acompañe. Pensamos en un fondo de toma de 'equity' con una parte de recursos públicos, en principio del Gobierno, aunque podrían entrar las diputaciones si quisieran, pero abierto a agentes privados como 'family offices' 100% locales. También podemos atraer a fondos extranjeros especializados que, además, nos den entrada a ubicaciones mundiales que beneficien a la empresa en la que tomemos parte. Todavía hay que madurarlo mucho.

-¿Por qué ahora?

-No se nos oculta que Kutxabank ha tomado participaciones industriales en este país y que, por los requerimientos regulatorios, está vendiendo. Si se venden en Bolsa las hemos perdido. Si somos capaces de articular un instrumento que acompañe a las fundaciones en la sustitución de Kutxabank, lo que lograremos es mantener el arraigo.

-Pero no podemos hablar sólo de las participadas de un banco...

-Claro. Imagine un Tubacex, por ejemplo, en el que están las EPSV pero no Kutxabank. A lo mejor puede querer ampliar capital. Pues este fondo podría entrar.

-¿Será este año?

-Me gustaría que fuera cuanto antes. No me atrevo a poner plazo.

-Supongo que estará al tanto de la eventual alianza, compra o fusión entre Euskaltel y Telecable.

-Sí.

-Pues como Euskaltel no podría pagar en dinero toda la operación, Kutxabank vería diluirse su participación. ¿A lo mejor es la ocasión perfecta para estrenar este fondo?

-En telecomunicaciones estamos viendo una consolidación, y que Euskaltel sumara Telecable sería muy importante. Necesitamos que sea un actor importante; el gran operador de telecomunicaciones y, además, la empresa tractora de la industria 4.0.

-Ese nuevo instrumento encajaría como anillo al dedo...

-Sí. Y también las fundaciones bancarias tienen que jugar un papel. Si queremos que Kutxabak y su entramado sean actores importantes en nuestra actividad industrial, como hasta ahora, y en el Gobierno creemos que ha de ser así, hay formas para hacerlo, no hay más que mirar a Caixabank y Criteria. Seguro que podemos aprender de lo que otros hacen bien.

-¿Qué papel le queda a MásMovil, hoy cuarta teleco de toda España?

-Nosotros apoyamos a todas la empresas. MásMóvil ha hecho operaciones financieras importantes que ha de digerir y tiene que saber dónde se va a ubicar. Euskaltel, si compra Telecable, también deberá digerirlo. Pero Euskadi necesita un actor principal en este campo.

-¿Y unir MásMovil y Euskaltel?

-Hoy lo veo imposible. Como país sería muy potente. Vayamos paso a paso. Una vez estabilizados los dos y cuando se miren casi de igual a igual, se podría pensar. Un operador vasco y con compromiso de permanencia sería ideal. Pero hoy no toca hablar de eso; sería contraproducente.

Dos viejos amigos

-Coincidió en el Congreso con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, con el que no oculta su amistad. ¿Veremos esta legislatura una mayor colaboración entre las dos consejerías?

-Antes de nada, he de decir que con el anterior consejero de Hacienda, con el que he compartido muchas cosas en una situación muy difícil, también me llevo bien. Cada uno ha tratado de salvaguardar su parte.

-¿Y ahora?

-Dicho eso, es verdad que considero un amigo a Pedro Azpiazu. El lehendakari nos ha puesto sobre la mesa una serie de tareas que tenemos que hacer de forma conjunta. Nos ha pedido que la actividad económica sea vista por la sociedad como un aspecto relevante de la acción de Gobierno. Tenemos que construir esos nuevos modelos de financiación. Y, además, hacer que el desarrollo industrial pivote sobre la innovación y la internacionalización.

-¿Qué opinión le merece el fondo de captación de ahorro particular para prestar dinero a empresas innovadoras que anunció, en solitario, la Diputación de Bizkaia?

-Tenemos que ver qué instrumentos tenemos ya; no podemos superponer elementos iguales, ni tampoco hacer cosas que causen mayores dificultades en la recaudación de los territorios históricos.

-Entiendo que, de entrada, no le gusta demasiado...

-Ni me gusta, ni me deja de gustar. Que los ciudadanos participen ensus empresas es interesante, pero si se hace algo no debe competir con lo que ya existe, y tampoco mermar la recaudación. Hay que ver qué consecuencias puede tener esa desgravación fiscal que se anuncia.

-¿Ejerce de guipuzcoana en el Gobierno? Se lo pregunto por que su amigo Pedro Azpiazu no parece muy dispuesto a renovar la Ley de Aportaciones... algo que demanda con insistencia Gipuzkoa.

-Ejerzo, sobre todo, si se habla de fútbol. Más allá de eso yo soy consejera del Gobierno Vasco. No hago guipuzcoanismo.

-¿Y existe equilibrio en la Ley de Aportaciones?

-El consejero de Hacienda no ha dicho que no quiera renovar la ley, sino que hay que considerar la reciente Ley Municipal y la suficiencia financiera de los municipios.

-Eudel no habló hasta el otro día...

-Tenemos que conseguir una buena Ley de Aportaciones. No que por las prisas lo hagamos mal. Además entiendo al consejero cuando dice que acaba de llegar. Ahora, también el Gobierno Vasco necesita suficiencia financiera para asumir las competencias que tiene, y hoy algunas de ellas se comparten con las diputaciones, lo que significa que éstas tienen recursos suficientes.

-Como al inicio de la pasada legislatura, Fagor Electrodomésticos vuelve a dar problemas.

-Se vuelve a hablar de Fagor.

-No. Hay problemas: despidos, EREs... ¿Aquello se solucionó en falso? ¿Teme un segundo concurso de acreedores en Arrasate?

-El administrador concursal se decidió por esta oferta, que tenía sus complicaciones. Es cierto que no se están cumpliendo los objetivos.

-En su día, usted dijo que los objetivos estaban bien puestos. Y su apoyo a la oferta de Cata fue más que evidente.

-El apoyo fue evidente después de terminar el concurso. Yo me reuní con Cata y Cevital en más de una ocasión. Con las dos.

-También se reunió con el conseller de Empresa de la Generalitat, Felip Puig...

-No me reuní para hablar de Cata, sino de turismo y de innovación. Y él sacó la conversación. Nuestro apoyo, como en todos los concursos, fue para la empresa que mantenga el mayor número de empleos y actividad.

-Por eso pregunto si se ha cerrado en falso, pues no se ha cumplido nada de lo prometido.

-No se ha cumplido. Pero no es menos cierto que, aunque con algunos despidos y un ERE, tras un plan de gestión que se ha hecho con una empresa externa, se ha logrado la refinanciación de la banca. Acabará el año con los números en negro. La parte de comunicación y transparencia no está siendo la más adecuada. No hablo sólo hacia los trabajadores, sino también a la opinión pública, que es la que comprará sus productos. A nosotros nos informan bastante puntualmente.

-¿Hubiera apoyado usted igual la oferta de CNA si en lugar de una empresa catalana hubiera sido andaluza o marroquí?

-Mi compromiso fue el mismo con los dos candidatos. También me reuní con Cevital.

-Entiendo que no teme una segunda quiebra, ¿no?

-Con los datos que ahora tengo, no. Pero no formo parte del consejo de administración de esa firma. Sí habrá un reajuste, pero la trayectoria es ascendente. Y los trabajadores lo saben.

- Esta semana se conocía el posible interés de un grupo industrial por la planta de Zumarraga cerrada por ArcelorMittal. ¿Cree que puede fructificar?

- Ahí hay un proyecto, es cierto. En este caso la empresa también nos ha garantizado que va a estudiar con seriedad la propuesta que ya tiene sobre la mesa. Estoy segura que lo harán, aunque también nos han advertido que antes quieren dejar completamente clarificado lo que sucederá con la plantilla pendiente del traslado a Asturias .

-¿Y tras el cierre de Zumarraga, qué va a suceder con Sidenor Azkoitia?

-Los nuevos propietarios pidieron un año para planificar. Están reordenando sus plantas de modo que la actividad principal va a quedar en Euskadi.

-¿Desaparecerá entonces el acero de Sidenor de Cantabria?

-Cantabria tiene dos actividades, bienes de equipo, que no compite con Euskadi, y una planta de laminación, que es competencia de una parte de Azkoitia. El compromiso es aunar la actividad de laminación y que no se quede en Reinosa. Toda la acería pura quedaría, modernizada, en Euskadi.

-¿Ese Euskadi es Azkoitia?

-Yo no soy la portavoz de la empresa. Nosotros estamos obligados a, si vamos a acompañarles, que su actividad sea en el País Vasco. Que el acero puro y duro quede en nuestro país. Ellos han de ver cómo lo hacen. La laminación tiene que quedar en Euskadi y no en Cantabria, de otro modo no acompañaremos.

-¿Pueden dormir tranquilos en el Urola Medio?

-Deberían dormir tranquilos, pues el compromiso de la empresa, hoy, es que los centros de decisión y de actividad, queden en Euskadi.

-El informe PISA ha supuesto una bofetada para Euskadi.

-Un revulsivo.

-Un revulsivo con forma de sopapo, ¿no cree?

-Se veía que la tendencia no era buena, y se tomaban medidas, pero no se esperaba un resultado así. Hay que utilizarlo como un revulsivo para toda la sociedad. Padres, educadores y Gobierno. Nuestros niños miran a las matemáticas y la ciencia como si fueran un ogro. No sólo hay que conocer conceptos, sino saber usar eso que conocemos. Y hay que tener tareas en casa; yo soy muy partidaria de los deberes.