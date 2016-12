Los abogados se lanzan a captar clientes con cláusulas suelo para litigios masivos

Los despachos de abogados de Euskadi especializados en demandar a la banca ya han puesto en marcha la maquinaria para sacar el máximo provecho de las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es todo un filón ahora que conflictos como el de la deuda perpetua están de capa caída. Su objetivo es movilizar al máximo de afectados posible porque sus ingresos proceden de las costas que los tribunales imponen a las entidades financieras en caso de victoria. Y no dudan de que van a ganar. No obstante, los bancos ya acumulan mucha experiencia en estas lides y, aunque por el momento no plantean soluciones genéricas, sí tratarán de llegar a acuerdos extrajudiciales, pero negociados caso a caso. Es un pulso beneficioso para el usuario.

Las cláusulas suelo llevaban tiempo en los juzgados, pero había muchísimas demandas retenidas a la espera de que el Tribunal de la UE aclarara hasta dónde llega la retroactividad. Su resolución se conoció el miércoles y fue favorable a los consumidores: los bancos deben devolver todo el dinero desde que se firmó la hipoteca y no sólo desde mayo de 2013, como sostenía el Supremo. Aunque el fallo no es de aplicación directa, abre la compuerta para que todas esas reclamaciones fluyan.

El TJUE sólo entra a analizar el aspecto de la retroactividad, no si los bancos deben devolver el dinero o no. Pero hay mucha confianza en que se pueden ganar todos los casos por lo que ha establecido el Tribunal Supremo español, que ha fallado contra las cláusulas suelo del BBVA, Cajamar (hoy Cajas Rurales Unidas), Novacaixagalicia (hoy Abanca), CajaSur (hoy Kutxabank) y Popular. Lo que ha dicho el alto tribunal es que las cláusulas son abusivas si no se informó de ellas con suficiente transparencia. «Es muy difícil que un banco pueda acreditar lo que se le exige, por eso tiene todas las de perder», explica Xabier Bilbao, de San José Abogados. Añade que este asunto es diferente al de la deuda perpetua porque no importa el perfil del cliente.

Aunque la probabilidad de ganar en los juzgados es muy elevada, a los consumidores les cuesta acudir a los tribunales. Además se suman inconvenientes como que tendrán que revisar lo que dedujeron de más en el IRPF. Ante estas reticencias, los despachos están poniendo todo tipo de facilidades para animar a pleitear. El 'premio' son las costas que se cargan a la entidad, que pueden rondar los 2.500 euros. «Nosotros ofrecemos el 'plus' de exigir también los gastos de constitución de la hipoteca (registro, notaría...) porque hay una sentencia del Supremo que dice que no deben imponerse solo al usuario», apunta Bilbao.

Arriaga Asociados, muy agresiva en sus campañas con el portero Iker Casillas como imagen, también ofrece el pack completo a un precio imbatible de sólo 100 euros. Incluye la recuperación de todo lo pagado de más por la cláusula suelo junto con todos los gastos hipotecarios. «Si llegamos a un acuerdo tras interponer la demanda, cobramos al banco las costas devengadas hasta ese momento del proceso», asegura Jabier Puig, director de la oficina de Bilbao.

Habrá que ver qué ocurre con la polémica en torno a la tasación de costas. A raíz del caso Bankia la CNMC abrió un expediente a nueve colegios de abogados, entre ellos el de Bizkaia, por recomendar tarifas elevadas, sin tener en cuenta que eran pleitos masivos y casi idénticos entre sí.

En EKA-OCUV, donde preparan 400 reclamaciones, abordan el asunto desde otra perspectiva. «Somos una asociación y no buscamos el negocio. Vamos a intentar dar el servicio gratis a nuestros socios. Para empezar enviaremos una reclamación extrajudicial a las entidades con un plazo para negociar y llegar a un acuerdo. La vía judicial es lo último que barajamos», apunta el abogado de la organización, Iñaki Velasco

Todavía es pronto para saber qué van a hacer los bancos. «Hasta ahora cada uno ha hecho de su capa un sayo», apunta Marisa Gracia, exdelegada de Ausbanc en Bizkaia y ahora abogada en Red Abafi. Tal como ella expone, las entidades han respondido de forma muy diferente. El Sabadell, por ejemplo, mantiene que sus cláusulas se negociaron de forma transparente mientras que el BBVA, tras la sentencia del Supremo en su contra, se avino a devolver al dinero a todos los clientes afectados, pero sólo desde 2013.

La casuística es inmensa. Muchos hipotecados han llegado a acuerdos con sus bancos en los que se comprometían a no demandar a la entidad. Pero incluso en estos casos hay posibilidades porque hay sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza que consideran nulas estas renuncias a pleitear. La lucha promete ser intensa. La banca tendrá que evaluar hasta dónde quiere llegar ante el coste económico (las costas y sus propios abogado, que no son nada baratos) y de imagen. Bankia, ante ese mismo dilema, optó por un acuerdo extrajudicial en las reclamaciones por su salida a Bolsa.

De hecho, el Tribunal Supremo tiene previsto reunirse en enero para «ajustar su jurisprudencia» al pronunciamiento comunitario. Lo hará para resolver una cuestión aparcada en abril relativa a un recurso de Unicaja contra una sentencia de la Audiencia de Jaén en la que ya se determinaba la retroactividad total de las devoluciones por una cláusula suelo. Entonces, el Supremo esperó a que fuera el TJUE el que fijara su posición para después actuar.

Tras conocerse la sentencia del Supremo en la que se establecía la devolución de las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, la banca comenzó una nueva estrategia: la colocación de hipotecas a tipo fijo. Es decir, préstamos sobre vivienda que no cuentan con un suelo, pero sí aseguran a la entidad el cobro de unos intereses mínimos. Ya son el 28%, cuatro veces más que hace tres años.