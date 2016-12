«Hemos pagado 5.000 euros de más y el banco nos sigue aplicando un suelo del 2,5%»

Nadie se atreve a lanzar una cifra exacta sobre el número de personas que podrían estar afectadas por las cláusulas suelo en Euskadi y que, a su vez, podrían verse apoyadas en su reclamación a los bancos por la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) conocida ayer. Diversas fuentes consultadas por este medio, sobre todo asociaciones de consumidores y usuarios con actividad en el País Vasco y que han agrupado en los últimos años centenares de reclamaciones de afectados, señalan que la cifra de perjudicados en la CC AA sobrepasa las 80.000 familias y se acerca, aproximadamente, a las 100.000. Algunos portales como reclamador.es elevan esa estimación hasta 165.000 afectados, aunque los expertos señalan que el número de hipotecas afectadas «no alcanza una cifra tan elevada».

En Euskadi el fallo del TJUE ha insuflado nueva energía a las asociaciones que se han encargado de llevar a los tribunales a las entidades bancarias por las cláusulas suelo. Dos de las más relevantes, Adicae y EKA-OCUV destacaron ayer el carácter «histórico» de la resolución y anticiparon una «avalancha» de demandas por parte de los usuarios tras sentirse respaldados por la Justicia para reclamar los «abusos» de la banca en sus respectivas hipotecas desde 2009 o 2010. El fallo del tribunal de Luxemburgo abre la vía a la devolución de las cantidades desde la retroactividad máxima posible, lo que permite que las reclamaciones que estén por presentarse se retrotraigan más allá de 2013, la fecha que el Tribunal Supremo estimó en su pronunciamiento previo. «Los bancos deberán devolver una media de 2.000 euros anuales desde 2009-2010», señaló el responsable de la sección vasca de Adicae, David Solis. El responsable jurídico de EKA-OCUV, Iñaki Velasco, apuntó que la cifra se deberá analizar «caso por caso», aunque en algunas situaciones la devolución podría situarse entre los «3.000 y 4.000 euros».

Desconocimiento

Velasco afirma que su asociación se encontraba a la espera de este pronunciamiento por parte del tribunal de Luxemburgo para presentar alrededor de 400 demandas en las próximas semanas ya que confiaban en que la UE les diera «la razón» y aplicara la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo. «Creemos que a partir de ahora todas las demandas de los afectados por este abuso serán resueltas como favorables por los tribunales», responde el responsable de EKA-OCUV a la pregunta de si la resolución del tribunal europeo garantiza que los afectados saldrán ganando si recurren a la vía judicial.

LAS FRASES



Iñaki Velasco EKA-OCUV «Habrá una cascada de demandas, nosotros tenemos ya preparadas cerca de 400» David Solis Adicae Euskadi «La sentencia supone un varapalo para los bancos y un toque de atención al Tribunal Supremo» Iker Afectado cláusulas suelo «A otros afectados con los que hablamos, los bancos les están haciendo la vida imposible»

Algunos iniciarán a raíz de esta sentencia el camino judicial para exigir la devolución de las cuantías pagadas de más, mientras otros esperan que esta resolución europea desatasque su caso en los tribunales. Esa es la situación de Iker, errenteriarra, que junto a su mujer se embarcó en la compra de una vivienda a comienzos de 2013 y que ahora espera que su denuncia, paralizada junto a otras 70 presentadas por el colectivo 'Stop cláusulas suelo' -apoyado por Stop Desahucios y IRPH Stop de Gipuzkoa- retome su recorrido judicial con una sentencia favorable. «Cuando firmas la hipoteca no te explican nada más allá de las variables, el diferencial o cuestiones formales. Nosotros nos cuestionamos si nuestra hipoteca tenía esa cláusula tras ver una noticia en la televisión», explica Iker. Ellos, por suerte, sintieron la curiosidad de comprobar la letra pequeña de su hipoteca tras conocer la noticia, una situación que las asociaciones de afectados creen que muchos usuarios no han hecho por lo que esperan que con el auto de Luxemburgo comprueben si esos préstamos para vivienda incluyen esa cláusula con topes bajos que evita que el efecto de un euríbor en mínimos perjudique los intereses a ingresar por el dinero prestado por cada banco.

«Todavía seguimos pagando la cláusula», decribe Iker, que tras rechazar lo que la entidad -Caja Rural de Navarra- estaba dispuesto a ofrecerles tras descubrir ellos 'el pastel' de la cláusula suelo, se apoyó en la plataforma guipuzcoana para plantear una demanda colectiva. «Calculamos que nosotros hemos pagado desde 2013 alrededor de 5.000 euros de más por la cláusula suelo», apunta este afectado. Su hipoteca, de 200.000 euros, tiene una cláusula suelo del 2,5% en letra pequeña, que todavía siguen pagando a la espera de que los tribunales la anulen. «En la demanda colectiva que presentamos como afectados de Caja Rural hay otros casos de particulares que desde 2009 han pagado entre 10.000 y 15.000 euros de más por las cláusula suelo y en algunos casos el banco les está haciendo la vida imposible», añade esta pareja joven afectada.

Devolución de oficio

Desde las asociaciones de afectados en Euskadi y con el objetivo de servir de ayuda a los perjudicados, solicitan que los hipotecados con una cláusula suelo acudan a sus sedes para realizar una aproximación de sus casos, «ya que la situación de cada cual es particular». Para ello EKA/OCUV ha convocado el lunes una reunión informativa en Bilbao para poder resolver las dudas generadas tras el auto del TJUE. «Existen dos casos en los que no se podrán iniciar nuevas acciones legales -apunta Iñaki Velasco-, por un lado las sentencias cerradas sobre casos ya revisados por los tribunales y los que hayan firmado un acuerdo con la propia entidad bancaria en la que se renuncia a reclamar nada por la vía judicial». Velasco apunta que hay otros casos en los que la entidad ha remitido por carta a los afectados que dejaba sin validez las cláusula suelo en adelante, «lo que no significa que no se pueda recurrir para recuperar las cuantías que se han pagado de más durante el resto de años».

Desde las asociaciones no confían en que ante la posible avalancha de demandas que pueda llegar para exigir la devolución de las cláusulas suelo, las entidades bancarias afectadas vayan a actuar de oficio y subsanar las operaciones afectadas. No descartan, sin embargo, que comiencen a tratar de lograr acuerdos a gran escala con los afectados para reducir ese aluvión de reclamaciones.