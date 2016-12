Facebook se enfrenta a una multa de Bruselas por «engañar» en la compra de WhatsApp

Y ahora, Facebook. Bruselas insiste en que es casual, que no tiene nada contra los gigantes tecnológicos norteamericanos, pero los hechos siembran dudas y más dudas. Si el lunes se volvió a hablar y mucho de la resolución que obliga a Apple a devolver 13.000 millones de impuestos no pagados a Irlanda, ayer, le tocó el turno a la mayor red social del mundo, a la que la Comisión acusa de haber proporcionado información «inexacta o engañosa» en 2014 para que los funcionarios de Competencia les permitiesen comprar WhatsApp por 19.000 millones de dólares (en torno a 18.000 millones de euros). Entonces, el comisario europeo era Joaquín Almunia. Ahora, lo es Margrethe Vestager, el azote danés.

Lo que ayer hizo el Ejecutivo fue anunciar la apertura de un pliego de cargos contra el compañía de Mark Zuckerberg que en la práctica supone el primer paso de un expediente que puede culminar en una multa de hasta el 1% de la facturación de la compañía. Según diversas estimaciones podría ser de una horquilla de entre 100 y 200 millones de euros en el peor de los casos. Pero esto son hipótesis ya que la propia Comisión matizó que «la decisión no prejuzga el resultado final de la investigación».

Sin embargo, no pinta bien la cosa. «Nuestra opinión preliminar es que nos proporcionó información incorrecta o engañosa durante el proceso de investigación sobre la adquisición de WhatsApp. Facebook ahora tiene la oportunidad de responder hasta el 31 de enero», recalcó Vestager. Eso sí, «la Comisión no dará marcha atrás a la autorización de compra, eso no está en cuestión», remarcaron fuentes comunitarias.

LA CLAVE



EL QUID DE LA CUESTIÓN Facebook dijo en 2014 que no podía vincular los datos de usuarios con WhatsApp pero lo hicieron este año

¿Qué ha pasado? El quid del pliego de cargos se circunscribe a agosto de 2016. Fue entonces cuando lo que no podía ocurrir, sucedió. En una de sus actualizaciones de uso y su política de privacidad, WhatsApp informó de la posibilidad de vincular los números de teléfono de sus clientes con sus perfiles en Facebook. Se da la paradoja de que en 2014, los propietarios de la red social juraron y perjuraron que la vinculación automática de los clientes de ambas compañías era imposible, que no podían hacerlo. Y esto es lo que los funcionarios de Competencia no se creen.

Para evitar la posibilidad de que Facebook, lógicamente, lo niega todo y asegura que siempre ha actuado de «buena fe». «Siempre hemos proporcionado información precisa sobre nuestras capacidades técnicas y nuestros planes», recalcó la compañía en un comunicado en el que tiende su mano a Bruselas y se felicita de que el proceso de adquisición de WhatsApp no se vea afectado. Al final y al cabo, ¿qué son 200 millones para Facebook?