La economía vasca crecerá este año el 3%, una décima más de lo previsto

El titular, "crecera" implica un conocimiento de antemano del futuro.



Dejando al margen este detalle, el GV es extremadamente optimista. Yo no se lo que pasara en el futuro, pero se lo que esta pasando en el presente, y estamos viviendo la mayor burbuja financiera de la historia de la humanidad. Puede que estalle dentro de un mes o dentro de 3 años, no lo se, pero dado que la ultima burbuja estallo hace 8 años, no creo que le quede mucho a la actual.



Dados los riesgos extremadamente altos en casi todos los aspectos (economicos, geopoliticos, sociologicos, etc), no estaria demas ser muy prudentes. Uno siempre debe ser prudente, pero una prudencia extrema es conveniente en la situacion actual, porque los riesgos para la economia y la sociedad jamas han sido mayores.



En la situacion actual, lo logico es que el GV liquidara cuanto antes cualquier deuda que pueda tener y aumentara de manera urgente el superavit en todas las cuentas. Ese superavit deberia ser conservado en oro y plata.