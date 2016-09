Juncker duda del fichaje de Barroso por Goldman Sachs por su papel en la crisis

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha afirmado hoy que la contratación de su predecesor, José Manuel Durao Barroso, por Goldman Sachs, plantea dudas por el papel de ese banco de inversión en la última gran crisis económica y financiera.

"Yo he dicho que no importa que vaya a ocupar una función en un banco privado, pero no en ése, porque Goldman Sachs ha sido uno de los que han contribuido, sabiéndolo o no, a la emergencia de una crisis financiera y económica enorme en los años 2007, 2008, 2009", ha dicho hoy Juncker en una entrevista realizada por creadores de la plataforma audiovisual YouTube.

Juncker ha señalado que por esa razón el nombramiento le suscitaba "preguntas" a pesar de que Barroso esperó más de los 18 meses que marca el código de conducta de la CE para que sus antiguos miembros accedan a otros empleos.

En concreto, el político luxemburgués ha pedido a un comité ético "ad hoc" que examine si el nuevo cargo de Barroso se adecúa al código de conducta, cuyo nivel de exigencia "no existe en ninguno de nuestros Estados miembros".

Juncker, que ha calificado a Barroso de "amigo", ha asegurado que, en general, no ve "grandes problemas en que se una al sector financiero. Otros lo han hecho".

Preguntado por si teme que comparta con el banco de inversión la sabiduría adquirida durante diez años al frente del Ejecutivo comunitario, Juncker respondió: "Si una persona se va de una gran empresa para convertirse en ministro, nadie se haría preguntas".

En ese caso, ha comentado, no se cuestionaría que pusiera al servicio de un gobierno la experiencia lograda en el sector privado.

"Pero si deja la esfera política para irse a la privada, algo que es normal en Estados Unidos, donde hay una mezcla de puestos públicos y empleos privados, entonces todo el mundo se hace preguntas", ha considerado.

La Comisión ya ha confirmado que Barroso perderá a raíz de su nuevo empleo los privilegios de trato que se reservan a los antiguos presidentes y comisarios, y que en sus visitas a la sede comunitaria será tratado como un lobista.

En una carta dirigida a Juncker, Barroso ha lamentado precisamente las "dudas" sobre su integridad por el hecho de trabajar con Goldman Sachs.

"Esas afirmaciones carecen de fundamento y son completamente inmerecidas. Son discriminatorias contra mí y contra Goldman Sachs", ha indicado el ex primer ministro portugués en su misiva.

Juncker ha agregado, preguntado sobre la influencia de los grupos de presión en la elaboración de leyes a nivel europeo, que "no soy contrario en principio al cabildeo si es una participación en una toma de decisión que representa los intereses de grandes empresas o de organizaciones de consumidores".