MásMóvil saltará a la Bolsa de los 'mayores' de la mano de la donostiarra Norgestión

La donostiarra MásMóvil, que pasito a pasito y haciendo las cosas bien se ha alzado como el cuarto operador integral de telecomunicaciones en España -sólo por detrás de Telefónica, Vodafone y Orange-, ha sido expuesta como un ejemplo del «arraigo en Gipuzkoa y en Euskadi» por parte de la Diputación Foral, que recientemente puso en valor esa apuesta decidida por la tierra. Una vocación que la firma presidida por Meinrad Spenger y en la que los accionistas vascos son legión ha vuelto a demostrar.

¿Cómo? Eligiendo para elaborar y responsabilizarse del folleto de su salto del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al Mercado Continuo -la verdadera Primera División de la Bolsa española- a la también donostiarra Norgestión, que le ha acompañado desde sus inicios y que también le ayudó en 2012 a estrenarse en ese parqué dedicado a empresas en expansión.

Para los que padezcan mala memoria cabe recordar que en aquel año España iba a ser rescatada, la prima de riesgo provocaba terremotos bursátiles casi a diario y los mercados estaban secos, literalmente cerrados. Pues bien, la teleco saltó al mercado en marzo de aquel fatídico 2012 y desde entonces no ha dejado de crecer. Se estrenó con un alza del 0,26% hasta los 3,93 euros, y hoy cada título (después de numerosas y siempre exitosas ampliaciones de capital) se paga a casi 24 euros. Eso supone una revalorización acumulada del 510%. Sólo por eso se entiende que la inmensa mayoría de los accionistas que se subieron al barco en el primer momento, incluida, por ejemplo, la EPSV de empleo Geroa (maneja hoy un 2,7%), sigan ahí. Igual que algunos de los más importantes 'family office' de Euskadi, que celebran hoy el despegue de la teleco, que ultima estos días la adquisición de Pepephone (158 millones de euros) y de Yoigo (612), que se completarán, en ese orden, entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre.

El buen desempeño con la teleco ha hecho que Norgestión asesore ya a casi la mitad del MAB

La relación entre MásMóvil y Norgestión ha permanecido e, incluso, se ha estrechado profundamente. Se han convertido en compañeros de viaje. Y es que salir a cotizar es casi como ir al espacio exterior para una empresa pequeña, como era entonces Ibercom, el germen de MásMóvil. Algo también desconocido para la firma con sede junto al río Urumea y especializada en asesoramiento económico, financiero, jurídico y Fiscal, que en aquel entonces poco sabía del MAB.

La elección para esa responsabilidad de Norgestión -que en este tiempo se ha convertido en toda una referencia en el Mercado Alternativo Bursátil en su papel de asesor registrado (una figura imprescindible, dedicada a valorar la idoneidad de los pretendientes al mercado)- puede parecer algo trivial; pero no lo es. En absoluto.

Lealtad y buen trabajo

Se trata de un claro gesto de «lealtad y de confianza en una empresa que ha trabajado mucho con nosotros desde el primer día y que lo ha hecho siempre muy bien», sentencian desde el consejo de administración de MásMóvil, que con este paso ha roto esquemas, una vez más.

Lo habitual, además de hacerse acompañar de una auditoría de gran prestigio (en el caso de MásMóvil se trata de KPMG, la misma que desde el principio de los tiempos), es contratar la elaboración de ese folleto para el estreno en el Mercado Continuo a uno de los gigantes internacionales.

Y es que se trata de una responsabilidad nunca menor. Ese folleto, siempre extensísimo, ha de ser una suerte de fotografía fiel de las empresas, tanto desde el punto de vista económico y de balance como desde los ámbitos comercial, mercantil, de gestión o fiscal. Un desnudo integral que, además, ha de satisfacer innumerables requerimientos del supervisor, la Comisión Nacional del Mercadode Valores (CNMV). Y del que hay que responder, claro. Ahí no se puede fallar...

Nombres como J.P. Morgan, UBS, Merrill Lynch, Rothschild o los de las consultoras llamadas 'Big Four' se repiten una y otra vez en esos procesos. Aunque no en este, pues la elegida ha sido Norgestión. «Están con nosotros desde el Plan Estratégico de 2009; de hecho, no eran asesores registrados y dieron el paso por nosotros», insisten fuentes de la operadora.

La apuesta por una firma de casa «es una cuestión de lealtad y confianza», asegura MásMóvil

«Ha sido un proceso abierto, competitivo, y en el que hemos valorado no sólo el tamaño o la condición de nacional o internacional, sino otras cosas para nosotros importantes», añaden. «El mandato del consejo está aprobado y es así; es también una forma muy vasca de actuar, de trabajar con lo que tienes y que sabes que es bueno», concluyen las mismas fuentes.

Desde Norgestión, su director general, José Antonio Barrena, devuelve las 'flores' a MásMóvil y coincide en que «esto no es flor de un día, sino el fruto de un trabajo compartido de muchos años y muy serio con una compañía a la que otros, quizás, no vieron el potencial y el desarrollo que después ha tenido».

Barrena confiesa también que el formato elegido por MásMóvil para su aterrizaje en el Mercado Continuo les ha podido favorecer algo. La teleco donostiarra ha optado por lo que se conoce en términos técnicos como 'listing' que, en definitiva, significa que las mismas acciones que hoy cotizan en el MAB serán las que pasen a la Bolsa de los 'mayores'.

Esto es, no habrá ni nuevas ampliaciones de capital ni ofertas públicas de venta de acciones (las famosas OPV). Así, quien quiera adquirir títulos habrá de hacerlo en el mercado y a los precios que en ese momento existan.

El niño ha crecido

Al repasar la vida en común de MásMóvil y Norgestión (que en los últimos tiempos ha destacado también por su papel como asesor en algunas de las operaciones de compra de empresas más importantes en España, como la adquisición de Sidenor por José Jainaga y un grupo de directivos), José Antonio Barrena sonríe.

Y es que aquella Ibercom, nacida en una carnicería de Andoain (había que aprovechar la cámaras para enfriar los servidores), ha credido. Y mucho. La trayectoria de MásMóvil se ha labrado a base de compras selectivas, ampliaciones de capital exitosas y operaciones realizadas, se puede decir que con bastante 'ojo' y una gotita de buena suerte.

El mercado de las telecos en España parecía condenado a concentrarse, existían muchos pequeños operadores móviles virtuales en terreno de nadie y la donostiarra supo hacerlo. Supo ver las oportunidades.

«Ha habido varios momentos importantes o puntos de inflexión, como la fusión entre Ibercom y MásMóvil (que profesionalizó mucho la gestión de la firma), la compra de los activos de Jazztel (que ofreció una extensa red fija) o, claro está, la adquisición de Pepephone y Yoigo, que ya han supuesto un salto enorme», destaca Barrena, que se felicita de haber estado siempre ahí. En cierto modo, en el lugar correcto.

El trabajo del equipo de Norgestión ha tenido sus frutos más allá de San Sebastián. La donostiarra se ha convertido en el asesor registrado de casi la mitad del MAB de empresas en expansión, un éxito derivado en buena parte de su trabajo con la teleco.

«MásMóvil es también un caso de éxito para el propio MAB, que le ha visto crecer hasta convertirse en el cuarto operador, con una facturación consolidada proforma (imaginando un año entero con Pepephone y Yoigo) de casi 1.200 millones de euros», destaca el ejecutivo.

En estos momentos, la consultora del donostiarra Paseo de Francia es el 'guardián' frente al supervisor de cuatro firmas que cotizan en el MAB. Son, además de MásMóvil (con una capitalización de 475 millones de euros), Grenenergy (que capitaliza 39 millones), Atrys Health (16,5 millones) y Agile, con 18,3 millones.