Las recolocaciones de Arcelor en Asturias deberán esperar al menos hasta octubre

Los 85 trabajadores de Arcelor Mittal Zumarraga que optaron por aceptar el plan de recolocaciones ofrecido por la multinacional tras el cese de la actividad en la planta siguen esperando una comunicación por parte de la empresa que les detalle el puesto y la factoría a la que van a ser destinados. La dirección de Arcelor apuntó hace unas semanas que la incorporación de estos operarios sería progresiva y podría iniciarse a finales de este mes, pero los plazos dejan claro que no será, al menos, hasta octubre, cuando los extrabajadores de Zumarraga comiencen a ejercer su labor en su nuevo destino. «Las notificaciones deben llegar un mes antes de que se ejecute el traslado», aclaraba ayer un miembro del comité de empresa a DV. Hasta el momento, ninguno ha recibido carta alguna por parte de la multinacional que se encuentra ultimando el plan de recolocaciones, por lo que con los 30 días de plazo en la mano, esos primeros traslados no se ejecutarían hasta mediados de octubre.

Según admiten los portavoces del colectivo de empleados que optó por el traslado, desde el encuentro celebrado en el Preco de San Sebastián con la empresa para cerrar el proceso negociador y comunicar las cifras finales del proceso -85 personas eligieron las reubicaciones en Asturias y 209 las bajas incentivadas- no ha habido ningún tipo de comunicación con la empresa. Creen que esa carta podría llegar en la segunda mitad de septiembre pero, de momento, no tienen ninguna garantía de que pueda ser así. En principio, no hay una fecha tope para la incorporación de estos trabajadores, que están en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre, por lo que hasta 2017 la multinacional no está obligada a cumplir con las reubicaciones.

Lo que no quieren los trabajadores es que llegue la formalización de los traslados sin haber podido concretar con los municipios que pudieran acoger a las personas que se desplacen las fórmulas en las que los operarios se instalarían en ellos. Por eso, desde la representación sindical de CC OO en el comité de empresa señalan que en el mes de agosto ya visitaron algunas localidades y se reunieron con sus respectivos resposables para trasladarles las necesidades que podrían plantear los empleados que se mudasen a Asturias. «El pasado 1 de agosto nos reunimos con responsables de los consistorios de Avilés, Luanco y del concejo de Castrillón, para exponerles la situación y tratar de trabajar conjuntamente en buscar las soluciones adecuadas cuando llegase el momento de los traslados», afirma uno de los portavoces de CC OO en el comité. Por este motivo, el sindicato también ha querido mostrar cierto malestar ante la reunión hecha pública la pasada semana entre la alcaldesa de Avilés y su colega de Zumarraga, Mikel Serrano. «Agradecemos que el alcalde se acerque a Avilés pero creemos que llega algo tarde ya que nosotros mantuvimos esa reunión un mes antes y los traslados tampoco van a ser exclusivamente a Avilés», apuntan.

La fecha límite para ejecutar las recolocaciones es el 31 de diciembre, cuando concluye el ERTE



Los portavoces de CC OO remitirán los perfiles tipo de los recolocados a los consistorios esta semana

Serrano cerró la semana pasada junto a la alcaldesa de Avilés un plan de actuación ante la posible llegada de los 85 trabajadores de Zumarraga a la localidad asturiana. Serrano puso sobre la mesa los perfiles que podrían llegar al municipio, por un lado, familias enteras, y por el otro, trabajadores que vivan en grupos en alquiler y que el fin de semana regresen a Zumarraga.

El comité, bajo mínimos

Desde CC OO detallan que el trabajo de presentar un dossier con los perfiles de los reubicados es una labor que llevan realizando durante el mes de agosto, de forma que esta misma semana remitirán a los distintos consistorios asturianos la información. Además, la próxima semana, se desplazarán hasta Gijón para poder reunirse con representantes del municipio y hablar sobre posibles ayudas o facilidades para los desplazamientos de algunos reubicados.

Los representantes de CC OO han tomado las riendas de un comité de empresa diezmado tras la decisión de algunos de acogerse a las bajas incentivadas ofrecidas por la empresa. Así, ya no tiene representación en el comité el sindicato ELA, ya que todos sus miembros dejaron la empresa, LAB mantiene solo un representante y UGT ha perdido peso.