Rajoy cree que sería injusto impedir que Soria aspirara al Banco Mundial

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, considera que sería injusto impedir que el exministro José Manuel Soria optara a un puesto como director ejecutivo en el Banco Mundial (BM) porque se trata de un cargo al que puede aspirar como técnico comercial.

Rajoy se ha referido a la polémica generada por ese anuncio en una conversación informal con periodistas en la ciudad rusa de Kazán durante la escala que realizó el avión en el que se trasladó a China para participar en la cumbre del G20, que empieza hoy.

El jefe del Ejecutivo en funciones considera que se trata de una decisión administrativa, no política y que hay intentos de que cause malestar y revuelo. "¿Si un funcionario no puede ser funcionario, esto qué es?", ha señalado en relación con la condición como tal de Soria, quien renunció al cargo de ministro de Industria por considerar que había cometido errores en sus explicaciones tras haber sido relacionado con los denominados papeles de Panamá.

En la misma línea, insistió en que se trata de un funcionario que vuelve a la función pública y recordó que no está inhabilitado, y que no se trata de una decisión del Gobierno, ni tan siquiera del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

"¿Qué se va a hacer? ¿Se le echa de España? ¿Te vas del Gobierno y no puedes volver a la función pública?", se preguntó antes de pedir que se sea "un poco justo" a la hora de valorar algunas cuestiones.

Rajoy ha recordado que Soria le comentó sus intenciones para optar a ese cargo en el Banco Mundial, un puesto que el presidente asegura que ni sabía que existía. Respecto al momento de anunciarlo, ha explicado que era el plazo que había para presentar esa candidatura.

De Guindos también lo defiende

El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha defendido la opción de José Manuel Soria para un cargo directivo en el Banco Mundial porque considera que no hay razones para impedirla.

El titular de Economía ha considerado que no se puede decir no a la candidatura de Soria a un puesto que, ha recalcado, no es de carácter político, sino administrativo. Al respecto, subrayó que si hubiera sido un nombramiento político, él no lo habría elevado al Consejo de Ministros y Soria ni siquiera lo habría pedido.

Además, explicó que el exministro contaba con el mejor currículo de los candidatos de acuerdo con la comisión evaluadora y de la que, según dijo, él no formó parte. Uno de los candidatos, aunque se retiró posteriormente, fue el secretario de Estado Alberto Nadal.

No tiene previsto acudir al Congreso, tal y como han solicitado ya varios grupos parlamentarios, para que dé explicaciones, aclaró el ministro. Pero De Guindos se mostró dispuesto a responder sobre este asunto si los portavoces de los grupos se lo plantean en otra comparecencia.

Eso puede ocurrir durante la presentación en el Congreso del real decreto que prevé aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros para elevar la tasa del pago adelantado del impuesto de sociedades para intentar cumplir con los compromisos con Bruselas, y que antes debe convalidar el Legislativo.

En defensa de Soria, el ministro de Economía también dijo que podría haber optado a otros cargos mejor remunerados como, por ejemplo, el de director de la oficina económica de España en Nueva York, un puesto que también estaba vacante.