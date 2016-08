CAF y Mercedes salvan las exportaciones vascas del desplome del acero y del crudo

La crisis del acero se ha manifestado en toda su crudeza en Euskadi a lo largo de este año y su eco se ha trasladado con rotundidad a las exportaciones vascas. La desleal competencia de China con unos precios por los suelos provocó primero el cese de la producción en la ACB de Sestao y apenas dos meses después alcanzó a la planta de Arcelor en Zumarraga. El desenlace en ambos casos ha sido cruento, con la primera protagonizando una parcial vuelta a la actividad, anunciada para la próxima semana, con duros recortes de producción -sólo trabajará los fines de semana-, con apenas la mitad de plantilla y un futuro incierto, y la factoría guipuzcoana clausurada definitivamente. En ese tiempo sus productos han dejado de figurar en el mercado y por tanto de sumar en las exportaciones.

A su vez, el desplome de los precios del petróleo por la sobreoferta de los principales países productores, ha torpedeado las ventas exteriores de los derivados del crudo que salen de la refinería de Petronor, más por el recorte del precio que por el volumen. Y las exportaciones de Bizkaia, dependientes en gran medida de los productos de la planta de Muskiz, no han dejado de caer en lo que va de año. Así las cosas, el territorio vecino acumula en el primer semestre un retroceso en sus ventas al exterior del 11,8% que Gipuzkoa y Álava compensan a duras penas.

57% es el porcentaje del total exportadorque supuso el Material de transporte para las ventas exteriores de Álava en el segundo trimestre de 2016. En Gipuzkoa, supuso el 46,1% del total facturado fuera de nuestras fronteras.

21% es el peso que tienen los Metales y sus manufacturasen las exportaciones del País Vasco en este 2016, 7,8 puntos por debajo de lo que suponían en 2008. El Material de transporte ha seguido la tendencia inversa, pasando del 21,6% en 2008, al 29,5% que representa ahora.

Petróleo y acero. Una alianza que se ha convertido en tormenta perfecta para el sector exterior vasco. Así, la evolución de los últimos ocho años muestra un cambio reseñable en la estructura de las exportaciones vascas que se deja sentir en los tres territorios, aunque con distintos matices: la pérdida de peso de los Metales y sus manufacturas -aquí se engloba la producción de las acerías vascas-, que pasan de ser el 28,8% del total exportado en 2008 al 21% en 2016 (pierde 7,8 puntos porcentuales) a cambio del mayor protagonismo del Material de transporte, que es quien absorbe fundamentalmente el peso perdido y pasa de suponer el 21,6% del total de las exportaciones de bienes en 2008, al 29,5% en 2016 (7,9 puntos más). Son datos hechos públicos ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en su informe de comercio exterior del segundo trimestre.

Y aunque no son citados expresamente, dos nombres propios, con apellidos guipuzcoano y alavés respectivamente, se atisban como principales responsables de esta revolución: CAF y Mercedes Vitoria. En el desglose de los datos del Eustat por secciones y territorios se refleja claramente que las dos compañías, sin restar protagonismo al sector tradicional de bienes de equipo -fundamentalmente la máquina-herramienta-, sostienen las exportaciones vascas frente a los desplomes citados del acero y el petróleo.

El segundo trimestre de este año Euskadi registró un incremento del 6,4% en las exportaciones de productos no energéticos, mientras que las exportaciones totales aumentaron un 0,3%. En cuantía se alcanzaron los 5.831 millones de euros, frente a 5.815 del mismo periodo de 2015.

El desglose por secciones arancelarias deja claro que el mayor incremento en las ventas al exterior se da en Material de transporte (33,8%), que representa casi un tercio del total exportado. También crece la exportación de Material eléctrico (5,3%), pero estos avances se ven anulados por los recortes en los Productos minerales (-40,6%) -petróleo- y en los Metales y sus manufacturas (-13%) -acero-. En un peculiar camino de ida y vuelta, las importaciones muestran un panorama casi idéntico, con caídas también en Productos minerales (-36,1%), Metales y sus manufacturas (-11,4%) y Productos químicos (-16,6%), mientras que avanzan en Material eléctrico (15,3%) y Material de transporte (19,2%).

Bizkaia, a la zaga

Por territorios históricos, destaca Álava con un crecimiento en las exportaciones del 15,4%, gracias al fuerte crecimiento de su principal producto exportado, el Material de transporte (+36,6%) -léase Mercedes-, y que supuso nada menos que el 57% de las ventas al exterior del trimestre. Por su parte, las importaciones aumentaron un 15,5% gracias a las subidas en Material eléctrico (30,6%) y en Material de transporte (28,5%).

Gipuzkoa se posiciona en un honorable segundo puesto con un avance del 7,8% en las exportaciones. Y también aquí el mayor responsable es el Material de transporte (46,1%), con un protagonista que no se cita pero que no es otro que CAF. El Papel y sus manufacturas (16,9%) y el Material eléctrico (3,0%) también destacan por sus crecimientos. En cambio, los Metales y sus manufacturas -el parón de Zumárraga no es ajeno- y Plástico y caucho sufren recortes del 7,4% y del 17,1%, respectivamente. Las importaciones del territorio registran una variación negativa cifrada en el 6,7%, y entre las partidas de mayor peso destaca la de los Metales y sus manufacturas (-16,8%) y el Material eléctrico (-8,3%).

En el vagón de cola, Bizkaia ve desplomarse sus exportaciones un 14,5%. Con dos claros y evidentes responsables: Metales y sus manufacturas (-19,3%), por el cese de la producción de la ACB, y los Productos minerales (-40,7%), léase Petronor. Los crecimientos de las ventas exteriores en Material eléctrico (8,8%), Material de transporte (11,8%) y Plástico y caucho (11,9%) atenúan la caída. Las importaciones, por su parte, también se contraen, un 18,2%, con los mismos protagonistas detrás. En Productos Minerales (-36,4%) -el crudo para la refinería de Muskiz- y en Metales y sus manufacturas (-9,9%), fundamentalmente al dejar de comprar la acería de Sestao materias primas en el exterior. Por el contrario, subieron las de Material eléctrico (+27,1%).

Por detrás del Estado

El condicionante que ha supuesto para las ventas exteriores vascas la mala evolución de las exportaciones vizcaínas ha provocado que en lo que al cierre de la primera mitad del año se refiere, el crecimiento exportador de Euskadi se sitúe en el 1,3%, un punto por detrás de la media estatal, que alcanza un incremento del 2,3%.

En los primeros seis meses del año, las ventas fuera de nuestras fronteras de productos no energéticos han aumentado un 4%, pasando de los 9.753,8 millones de la primera mitad de 2015, a los 10.142,3 de este ejercicio. La parte negativa viene del lado de los productos energéticos (petróleo), que ven caer un 23,9% su facturación en el extranjero, pasando de los 1.056 millones de euros, a los 804. Bizkaia se apunta la peor marcha hasta junio, con una caída del 11,8 en sus exportaciones.