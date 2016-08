Francia pide el fin definitivo de las negociaciones con EE UU para el TTIP

Francia va a pedir formalmente a sus socios europeos a finales de septiembre el fin "puro, simple y definitivo" de las negociaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo de inversiones y libre comercio (TTIP), ha anunciado este martes su secretario de Estado del Comercio Exterior, Matthias Fekl.

"Tiene que haber un parón claro, limpio y definitivo", ha subrayado Fekl en una entrevista a la emisora de radio 'RMC' en la que justificó esta posición porque desde el comienzo esas conversaciones transatlánticas se han llevado a cabo "con opacidad" y han generado "mucha desconfianza y miedo".

El secretario de Estado francés precisó que la demanda francesa la concretará él mismo en el encuentro de responsables del Comercio Exterior de la Unión Europea (UE) programado a finales de septiembre en Bratislava.

A su juicio, en la situación actual y con el clima político no es posible que los negociadores de una y otra parte (la Comisión Europea, por la UE) sigan reuniéndose.

De ahí el fin al proceso que reclama Francia, para en el futuro "poder reiniciar las negociaciones sobre nuevas bases con Estados Unidos, bases modernas", en las que no entró, como tampoco en el plazo que habría que dejar pasar.

Fekl puntualizó que no es la Comisión Europea la responsable de la actual deriva, sino que el problema es que "los estadounidenses no dan nada o migajas" y que "así no se negocia entre aliados". "Las relaciones entre Europa y Estados Unidos -concluyó- no están a la altura. Hay que reanudar más tarde sobre nuevas bases".

Merkel admite "diferencia de opiniones"

La declaración francesa llega dos días después de que, en una entrevista a la prensa, el vicecanciller alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, hubiera dado "de facto por fracasado" el proceso de negociación.

Poco después, la canciller alemana, Angela Merkel, hizo saber que todavía veía posible continuar con el proceso de conversaciones, aun admitiendo la "diferencia de opiniones" entre europeos y estadounidenses en asuntos como la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor.

Bruselas no hace comentarios

La Comisión Europea ha evitado este martes comentar las palabras del secretario de Comercio de Francia, Matthias Fekl. "No comentamos comentarios individuales o publicaciones de prensa (...). Preferimos permanecer en un modo organizado y sistémico para desarrollar y, esperemos, concluir estas negociaciones", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas tras ser preguntado por esta cuestión.

En la misma línea, el portavoz ha recordado que la Comisión obtuvo un mandato "unánime" por parte de los Estados miembros de la UE que fue validado en el último Consejo europeo. "Continuamos nuestro trabajo bajo el mandato que nos ha sido atribuido", ha manifestado Schinas.

"Tenemos un mandato y unos objetivos en la negociación. Estamos en un proceso estructurado y trabajamos de buena fe para obtener resultados. Es necesario concluir el proceso y después tendremos la opción, los Estados miembros y las instituciones, de evaluarlo", ha añadido.