La recuperación vasca se asienta al calor del consumo de los hogares

Han sido largos los años en los que la familia García ha preferido aplazar la reforma de su cocina por miedo a perder el empleo en mitad de la obra. A Jon, por su parte, le dejó tirado su coche de más de 15 años de camino al trabajo varias veces, pero con un sueldo mileurista y todavía sin trabajo fijo prefería ahorrar antes que invertir en un vehículo nuevo. Y Maite y Javier, estaban cansados de repetir a esos amigos que les insistían en que después de diez años como pareja ya era el momento para casarse, que todavía no era el momento y había que esperar a que 'esto' remontase. Pues bien, estos tres casos -ficticios- que acabo de narrar y otras decenas de ellos en toda Euskadi han advertido en este inicio de la recuperación económica la estabilidad necesaria para sacar del cajón todos esos proyectos y convertirlos en realidad. Los indicadores no engañan, y éstos indican fielmente que el consumo de las familias en el País Vasco avanza de forma imponente hasta convertirse en el verdadero sustento del crecimiento de la economía vasca. Durante el primer trimestre del año, su incremento interanual se situó en el 3,1%, a dos décimas del avance del PIB de la comunidad y todo hace indicar que en el segundo trimestre la evolución resultó similar.

Las cifras 143 millones de euros en préstamos enfocados al consumo ha formalizado Kutxabank en los primeros siete meses del ejercicio. 17,2%de incremento en la concesión de créditos al consumo ha registrado Laboral Kutxa durante el primer semestre de 2016.

Dejando al margen el debate de si fue antes la recuperación o la mejora del consumo -al final parecen ser vasos convergentes y sin el uno no parece que pueda existir el otro-, la palabra más manida tanto por agentes economícos, entidades de crédito y expertos es la confianza, que está llevando en volandas a los consumidores a saciar todas las expectativas que la crisis cercenó con su llegada en 2008. Unos objetivos, que se han mantenido guardados más de seis ejercicios, a tenor de los descensos encadenados en el gasto de la familias entre los años 2009 y 2013 que recoge el Eustat (-3,5% en 2009, +0.9% en 2010, -1,3% en 2011, -1,6% en 2012 y -1,1% en 2013).

Sin embargo, desde 2014 (+1,5%) la tendencia ha cambiado y ya en 2015 se constató un notable avance del 2,8%, con picos trimestrales del hasta el 3,3%. «El pasado año ya advertimos una subida importante en la contratación de préstamos al consumo, una tendencia que continúa intensificándose este curso», confirman a DV desde Laboral Kutxa. Y es que al margen de las cifras macro que recogen los institutos de estadísticas, las operaciones del día a día que registran las entidades bancarias son la mejor muestra para entender y confirmar la tendencia consumidora.

Desde Laboral Kutxa señalan que los préstamos al consumo contratados por sus clientes en el primer semestre de 2016 se incrementaron un 17,2%, y la cifra de operaciones lo hizo un 13,9% en comparación con el mismo periodo de 2015. Además, puntualizan, este crecimiento llega después del que se registró el pasado ejercicio y que suponía un 28% más que el primer semestre de 2014.

Por su lado, Kutxabank admite que «en los últimos meses se observa una notable recuperación de la confianza y de la demanda de crédito solvente». Así, el «apetito» por los préstamos enfocados al consumo ha crecido un 30% en los primeros siete meses del año, hasta superar los 143 millones de euros.

Premio a la fidelidad

El crecimiento en la concesión de créditos tiene su importancia no solo por su propio significado, sino porque las propias formalizaciones ya se realizan bajo estrictas fórmulas para evitar que crezca la morosidad en dichas entidades y con todo tipo de garantías. En este sentido, tanto Kutxabank como Laboral Kutxa tienen a disposición de sus clientes con cuenta de ahorro en las entidades los denominados préstamos preconcedidos, que asignan a cada usuario la posibilidad de solicitar un préstamos al instante con una cuantía máxima, lo que sirve a ambos bancos para reducir casi a 0 el riesgo con sus clientes fieles.

LAS CLAVES FACILIDADES DE PRÉSTAMOMás de la mitad de los que solicitan un préstamo lo tienen ya preasignado por su entidad de crédito EL DESTINO HABITUALUn tercio de los préstamos se solicitan para comprar coche y uno de cada cinco para reformar la casa

Mientras que Kutxabank dispone en la actualidad de 24.500 millones de euro de crédito preconcedido para atender -si fuera necesario- a más de 1,4 millones de clientes, el 57% de los préstamos formalizados por Laboral Kutxa en el primer semestre de este ejercicio, fueros los preconcedidos conocidos como 'dispON', en los que el cliente no debe especificar el destino concreto de los mismos. Todo ese circulante que las entidades han puesto en manos de sus clientes para que acometan esas inversiones también han servido de acicate para los que estuvieran dudando en si pedir o no el crédito para consumo que tenían pensado, sobre todo porque en la mayoría de casos no implican la necesidad de acudir a la oficina habitual y 'pelearse' con ningún asesor financiero para conseguir ese dinero. En el caso de Laboral Kutxa, el 70% de esos préstamos 'dispON' ha sido contratado a través de canales a distancia (cajeros, internet...), mientras que el 47% de los créditos contratados en Kutxabank se han formalizado a través de la banca online.

Nuevo coche

Ambas entidades coinciden en que el principal destino de los préstamos solicitados en sus entidades es la adquisición de un nuevo coche. Kutxabank señala que 3 de cada diez préstamos personales se invierten en la compra de un vehículo, cifras similares a las que confirma Laboral Kutxa. La finalización del plan PIVE el pasado mes de julio ha ayudado también a que los conductores vascos acelerasen la renovación de su turismo en la primera mitad del año.

Tras el coche, el dinero solicitado a las entidades de crédito en Euskadi ha sido dirigido a las reformas del hogar. Un 15% de las operaciones han tenido ese destino en el caso de Kutxabank, mientras que en el de Laboral Kutxa la cifra se aproxima al 20%. Tras estos dos casos, figuran los acontecimientos o imprevistos familiares como objeto de uno de cada diez préstamos.

En el caso de Laboral Kutxa, el importe medio contratado por operación de préstamo durante el primer trimestre ascendió a 6.335 euros y el plazo medio de amortización fue de 3 años y medio (42 meses). Por su parte, en Kutxabank la media fue de 11.243 euros con un plazo inferior a los 6 años.

Demanda interna

A la espera de que el Eustat confirme el dato de crecimiento del segundo trimestre en Euskadi, el INE publicó esta semana que la economía española avanzó un 3,2% entre abril y junio, dos décimas menos que en el primer trimestre, debido a la bajada en el crecimiento de la demanda interna (del 3,8% al 3%). Sin embargo, el gasto en el consumo final de los hogares apenas restó una décima en su crecimiento, pasando del 3,7% de comienzos de año, al 3,6% del segundo trimestre.

Esta evolución podría marcar una tendencia similar en Euskadi, donde el pasado año el gasto de los hogares ascendió hasta los 44.351 millones de euros, por los 43.094 de 2014. En el primer trimestre de este año, las familias vascas gastaron 11.158 millones de euros, unos 330 más que en el mismo periodo de 2015, cuando se alcanzaron los 10.826 millones. En próximas fechas veremos si la evolución sigue estando por encima que la de 2015, aunque las últimas señales recogidas esta semana apuntan en esa dirección. Sobre todo la que hace referencia a las ventas del comercio minorista en Euskadi, que registran hasta julio una evolución, según el INE, del 2,2% en la comunidad autónoma.