«Estoy trabajando mucho para ser más constante, más regular»

Muguruza asegura que no se ve jugando a los 37 años como Venus Williams y que le gustaría ser madre pero después de retirarse.

La nueva campeonade Wimbledon celebra «el cambio de estilo de vida» que le ha permitido mejorar y lograr su segundo Grand Slam

Garbiñe Muguruza tenía ayer la sonrisa de la felicidad. Había ido a cenar con su gente a un restaurante español en Londres para celebrar la victoria y a media mañana despachaba una larga lista de peticiones de entrevista. Había que ser breves y lo que se imponía era hablar sobre el balance de su exhibición de juego y poder, y sobre el futuro.

- No se esperaba que ganase el torneo porque su trayectoria ha sido irregular desde que ganó Roland Garros el año pasado.

- Mi sensación es que la gente espera que gane todos los torneos, que hay mucha expectativa sobre mí, y no es fácil. Me lleva a pensar que tengo que jugarlos todos tan bien como he jugado en este. Yo estoy muy orgullosa porque he ganado un grande, que es lo que me motiva, más que otros que son más pequeños.

- O sea, que no le motivan tanto los torneos que no son del Grand Slam ni ser la número uno del mundo en el ránking.

- Yo creo que el número uno tiene un valor increíble. Para lograrlo se necesita mucha constancia, mucha regularidad. Y estoy trabajando mucho en eso. Intento dar lo mejor de mí y que mi nivel promedio no sea bajo, porque he tenido momentos muy altos y muy bajos. En eso estoy mejorando... ¡Y ahí voy!

Muguruza cree que su condición física ha sido determinante para poder ganar en el All England

- ¿Es un esfuerzo de mentalidad, de más entrenamiento...?

- Tengo que poner muchas cosas juntas. Tengo que intentar tener acierto, encontrarme bien físicamente, que mis golpes estén ahí... No es fácil. A veces pienso, pero cómo es posible que me gane así la número 22 -Muguruza perdió ante Barbora Strycova 6-1, 6-0, en su último partido, en Eastbourne, antes de llegar a Wimbledon-.

- Un gran cambio desde la final de hace dos años contra Serena Williams es su cuerpo. Es ahora todo fibra, el cuerpo de una atleta de alta competición.

- He trabajado bastante físicamente porque era un cambio que quería hacer. Si quiero estar en el nivel top, tengo que estar fuerte, tengo que sentir que, no importa quién tenga delante, voy a ser solvente. He trabajado mucho en eso y creo que mi cuerpo lo nota. Especialmente en este torneo. He jugado siete partidos y he estado físicamente mejor en cada uno de ellos. Y en la final me sentí fuerte en el segundo set, cuando podía escaparse. Son detalles muy importantes y cuando juegas con las chicas top se notan muchísimo.

- Le hacen correr más.

- Me he notado más rápida, más ágil. No sé. Más enérgica. Antes jugaba un partido y en el siguiente podía sentirme cansada. Pero aquí jugué contra Kerber (la número uno del mundo, a la que ganó en tres sets, 4-6, 6-4, 6-4) y al día siguiente tuve que jugar con Kuznetsova, todo seguido, y me encontré bien físicamente (le ganó 6-3, 6-4).

Cambio de dieta

- Ha hablado estos días de los cambios de dieta.

- Es un cambio de estilo de vida. Mi equipo me ha ayudado mucho a encontrar la que iba a funcionar. La manera en la que vivía antes no estaba mal, pero al final, ¿ves? Son los detalles que hacen a los buenos, como Roger (Federer), Djokovic y Rafa (Nadal). Son detalles. La gente te dice qué chorrada, por qué no comes ahora, por qué no haces esto o aquello... No, no, no, porque esto que voy a hacer, si es un 1% de lo que me ayudará a lograr lo que quiero, lo voy a hacer.

- Ha hablado de la concentración, de la seriedad.

- Y con mi seguridad de que lo he hecho bien, porque al final entro en la pista sabiendo que me he preparado bien, que he comido bien, he dormido bien. Cuando has comido una hamburguesa y has dormido fatal... ¡Aunque no lo hacía antes! Pero tener los deberes bien hechos te da una tranquilidad que.... Y, luego, el juego es el juego.

- En el borde de la bandeja que le han dado de premio hay unos relieves de las siete ‘artes liberales’. ¿Cuál prefiere? Gramática, Retórica, Lógica,...

- ¿Eh?

- En el borde...

- Gramática..

- Retórica, Lógica, Aritmética, Geometría, Música..

- ¡Música! ¡Música! Ja, ja, ja. Eso te ha sonado...

- ¿Se ve jugando a la edad de Venus Williams?

- Pues no me veo jugando a los 37 años, la verdad. Para mí es espectacular lo que hace Venus. Me veo jugando, intentando ganar torneos, pero no creo que el físico me vaya a dar para tantos años.

- ¿Se ve madre a los 35 como Serena?

- Pues sí me gustaría ser mamá. Pero ser mamá y volver a jugar... Me veo como mamá pero colgando la raqueta, haciendo otra vida. Eso es lo que espero.