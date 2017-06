«Desde la final de 2015 me hace ilusión jugar en Wimbledon»

La tenista de origen vasco Garbiñe Muguruza ha dicho antes de su estreno en Birmingham, donde inaugurará la temporada de hierba, que esa superficie era "un poco desconocida" para ella, aunque que tras la final de Wimbledon de 2015 le "hace ilusión" preparar su asalto al All England Club.

Antes de su participación en el Grand Slam londinense, Garbiñe Muguruza tiene previsto competir en Birmingham y Eastbourne. "La hierba es una superficie difícil", ha dicho la jugadora, relegada al decimoquinto puesto del ránking.

No obstante, ha añadido: "Me hace ilusión porque en 2015 jugué la final de Wimbledon. Desde entonces me hace mucha ilusión jugar, ya que antes era una superficie un poco desconocida para mí", ha reconocido en declaraciones facilitadas este viernes por BBVA.

Muguruza, de 23 años, encara la segunda parte del año con la necesidad de sumar puntos después de que su eliminación en Roland Garros, donde defendía el título logrado en 2016, precipitara su caída del top-10.