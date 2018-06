Tenis Halep se hace grande en París al conseguir su primer Grand Slam AFP Simona Halep, número uno del mundo, vence a la estadounidense Sloane Stephens en la final del Roland Garros femenina por 3-6, 6-4, 6-1 IKER MENDIA Sábado, 9 junio 2018, 17:57

Le ha costado pero lo ha conseguido. La número uno del mundo, la rumana Simona Halep, se ha hecho grande en París al conseguir su primer Grand Slam. Para poder hacerse con el título de ganadora del Roland Garros, Halep ha tenido que superar a una adversaria que no se lo ha puesto fácil en el inicio del partido y le ha obligado ha tenido que remontar un set en contra, y un 2-0 en el segundo parcial, una situación opuesta a la que vivió en la final del año pasado ante la letona Jelena Ostapenko, cuando Halep había ganado el primer set y dominaba 3-0 en el segundo antes de perder su segunda final en París.

El partido no ha sido nada sencillo para la rumana de Constanta, en la costa del Mar Negro. Halep ha tenido que sobreponerse a la presión de sus decepciones en las grandes citas y a la constancia de su rival. Acostumbrada a resurgir, la rumana ha ido encontrando su mejor tenis al comienzo del segundo set y ha terminado imponiéndose a la estadounidense Sloane Stephens por 3-6, 6-4, 6-1.

Halep, cuyo liderato en el ranking mundial estaba asegurado ocurriese lo que ocurriese en la final, privó a Sephens del que hubiera sido su primer título en el continente europeo. Al finalizar el partido, la rumana ha reconocido que «en los últimos días no podía ni respirar, sólo intenté que no ocurriese lo que pasó el año pasado. Es increíble, no puedo creerlo, soñaba con este momento desde que comencé a jugar a tenis». «Cuando perdía por un set y un break me dije que tenía que relajarme y disfrutar del partido», ha añadido.

Desde de la derrota en Roma el año pasado ante la ucraniana Elina Svitolina, Halep perdió seis de sus siete finales disputadas, con la única excepción del torneo de Shenzhen, en enero. La igualada a un set liberó su mejor tenis y Halep se apuntó siete juegos seguidos que inclinaron la final a su favor.

Para Halep vencer en París es dar un paso al frente y consolidar su liderazgo como número uno en la ATP. Hacerse con el Grand Slam de la tierra batida era precisamente su asignatura pendiente. La jugadora rumana, de 26 años, sucede en el palmarés a la letona Jelena Ostapenko, ante la que había perdido contra pronóstico la final del pasado año. No tuvo mejor suerte en sus dos otras finales de Grand Slam, ante Maria Sharapova en 2014 también en París, y contra la danesa Caroline Wozniacki el pasado mes de enero en el Abierto de Australia. En ambos casos perdió en tres mangas.