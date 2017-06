Nadal: «No sé si veré a alguien que me supere»

«Gigante Nadal», celebró la Casa Real a través de Twitter. El rey emérito pudo felicitarle en persona en París. «Leyenda del deporte mundial», subrayó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Todo fueron parabienes para un Rafa Nadal que lloró durante la ceremonia de su décima coronación en Roland Garros.

Luego, Nadal admitió que su motivación está “intacta” y que va a seguir trabajando “duro” para mejorar. “Creo que puedo seguir aspirando a los mejores torneos, así que lo voy a hacer”, incidió el mallorquín.

Con la victoria en París, Nadal es nuevo número dos mundial y se queda a 2.605 puntos de Andy Murray, por lo que es posible que lo supere en el próximo torneo de Wimbledon. Pese a ello, el balear ha advertido de que “no piensa en ello”, aunque “sería bonito”.

Nadal, que cuenta ya con quince grandes de los que diez son Roland Garros, ha afirmado que su hito puede ser igualado, pero que no sabe si él verá a alguien que lo supere.

Finalmente, Nadal confesó que jugará “mientras sea feliz”, aunque ha asegurado que a sus 31 años “ya no es un niño”. “Si llega el día que me levante y no tenga ilusión por entrenar, ese será mi final”, concluyó el zurdo de Manacor.

También atendieron a los medios Toni Nadal y Carlos Moyá. Su tío reiteró que “la gente había dado por finiquitado a Rafa” y decían “que ya no ganaría nada”. “Es una victoria con un sabor especial porque se han tenido grandes problemas en los últimos tiempos y se ha sabido darle la vuelta y estar otra vez aquí”, apuntó su entrenador de toda la vida.

Moyá, que acompaña a Nadal como parte de su cuerpo técnico desde principios de año, apuntó al número uno como un objetivo en el horizonte de Nadal, aunque aseguró que hay que “disfrutar” y “ver en qué se puede continuar evolucionando”. También tuvo buenas palabras para Nadal el subcampeón, Stan Wawrinka. “Fue una derrota dura, jugué contra el mejor tenista en tierra batida de la historia”, concluyó el número tres del mundo.