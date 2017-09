Nadal, pasión, orgullo, y coraje

Nadal: «He hecho el partido que debía para ganar»

El español Rafael Nadal, número uno mundial, reveló que los ajustes que hizo en su juego en el segundo set le permitieron derrotar al argentino Juan Martín del Potro en la semifinal del Abierto de Estados Unidos la noche del viernes. "Tuve que hacer ajustes ante un rival exigente. He hecho el partido que debía para ganar. Es una victoria importante contra un gran oponente que viene de ganarle a Roger (Federer) y a Dominic Thiem en gran forma", dijo Nadal.

Reveló que después de perder el primer set cambió la táctica. "Comencé a entender mejor el partido, a ser menos predecible". "Le tiré más reveses por la línea, lo moví por todo el terreno, siento que no hice muchos errores y tiré muchos tiros ganadores", acotó. Un quiebre al comienzo del segundo set cambió la dinámica al partido, según Nadal. "Eso me dio la energía y la confianza y cuando hice el cambio táctico, el nivel tenístico fue muy alto", añadió. "Traté de que no golpear bolas en posiciones cómodas, pero tiene una derecha que para que, espectacular, y aunque esté mal parado te pega un castañazo duro", agregó.

Acerca de su próximo rival, Anderson, valoró que será un tope difícil, pese a que le ha ganado en las seis ocasiones en que se han medido en el ATP Tour. "Kevin está jugando muy bien, con mucha confianza, agresivo. Con él tengo que cambiar ritmos, la dinámica de los puntos", dijo. "Vi que contra Pablo jugaba de memoria y tengo que evitar eso. El se apoya en un saque muy, muy potente, que de alguna forma tengo que resolver", subrayó.