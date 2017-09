Tercera ronda El rodillo de Muguruza Garbiñe Muguruza celebra un punto durante el partido. / Afp La hispano venezolana destroza a Rybarikova y cede solo dos juegos para conseguir el billete a cuarta ronda MANUEL SÁNCHEZ Madrid Viernes, 1 septiembre 2017, 22:39

Garbiñe Muguruza repitió contra Magdalena Rybarikova la receta que le aplicó en Wimbledon. Por entonces, la española solo cedió dos juegos, en lo que supuso una de las semifinales más contundentes de la historia del torneo británico. Con ese precedente en su raqueta, Muguruza volvió a destrozar a Rybarikova por idéntico resultado (6-1 y 6-1) y consiguió la clasificación para la cuarta ronda del Abierto de los Estados Unidos en poco más de una hora.

Y ya no pilla por sorpresa. No sorprende que Muguruza arrase, ni que sea ya la máxima favorita al torneo, porque gana y convence, y apunta a conseguir todo lo que se proponga. En el primer set, estuvo perfecta en los momentos clave. No obtuvo un gran balance de ganadores y errores no forzados (cinco y cinco), pero rompió en tres ocasiones el saque de Rybarikova y volvió a imponer su presencia sobre la pista Armstrong del torneo estadounidense.

Con un 6-1 inicial, el objetivo era conseguir otra victoria, con el mínimo desgaste posible, ya que en un torneo de dos semanas, cada minuto en pista cuenta. El primer set había durado 28 minutos, el segundo se alargaría un poco más, pero no lo suficiente como para que Rybarikova encontrase solución al ciclón de la campeona de Wimbledon.

Los números al saque no eran espectaculares (solo ganó el 61 % de sus primeros servicios en el segundo set), y eso provocó que Rybarikova consiguiese ponerse por delante al comienzo de la segunda manga, con una rotura en el saque de la española. No obstante, desde el fondo de la pista pareció imposible superarla. Recuperó rápidamente el “break” y infligió seis juegos consecutivos para finiquitar en 35 minutos el segundo set. Y como consecuencia, también el partido. En la segunda manga, Muguruza conectó nueve golpes ganadores por seis errores no forzados y desesperó a una rival que suma cuatro juegos en dos encuentros contra la número tres del mundo.

Su rival en la siguiente ronda será la checa Petra Kvitova, que derrotó en dos sets (6-0 y 6-4) a la francesa Caroline Garcia. Kvitova, que se encuentra ya recuperada de la agresión que sufrió en su domicilio hace unos meses, se ha enfrentado a Muguruza en tres ocasiones, con dos derrotas para la española y una victoria. El único triunfo para la de Caracas llegó en la Copa de Maestros 2015, mientras que su último cruce, se lo llevó la checa en Pekín 2016.

Además, esta victoria impide de manera matemática que Simona Halep y Venus Williams sean número uno del mundo. Por lo que la lucha por el cetro WTA queda entre la española, la actual poseedora de tal honor, Karolina Pliskova y Elina Svitolina.