Kyrgios: «Si gano el Us Open no me vuelves a ver»

El volcánico australiano Nick Kyrgios no desaprovecha ninguna oportunidad para llamar la atención. El tenista que suele destacar en las pistas por su lenguaje y por su carácter, añadió un punto más a su reciente aviso de que dejará el deporte a los 27 años. «¿Realmente vas a dejar el tenis a los 27 años?», le preguntó un usuario en Twitter. «Probablemente antes», contestó el número 16 del ranking. «¿Qué pasaría si te conviertes en número uno del mundo y estás jugando tu mejor tenis a los 27 años? ¿Igualmente lo dejarías?», insistieron. «Si gano el US Open ahora, no me vuelves a ver nunca más», sentenció el jugador de 21 años.

@skiforhim if I won the US open now u would never see me again