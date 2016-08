Garbiñe sufre ante Elise Mertens en su estreno

La española Garbiñe Muguruza, tercera favorita, venció a la belga Elise Mertens (2-6, 6-0 y 6-3) y avanzó a segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, con más problemas de los previstos. Muguruza se vio sorprendida en el primer set, pero en el segundo se rehizo y le endosó un 6-0 a la belga, que en el tercero buscó la victoria pero se vio superada por la española.

El fuerte calor y la humedad de Nueva York durante todo el partido obligó a Muguruza a ser atendida por el fisoterapeuta después del primer set. "Me ha dado una especie de mareo por el calor. Me costaba un poco respirar, creo que ha sido la humedad, sumado también a los nervios, y lo he sufrido durante todo el partido", confesó. Cuando volvió a pista logró 8 juegos seguidos para ganar el segundo set y colocarse 2-0 en el tercero.

Con esta victoria, Garbiñe pasa a segunda ronda el Abierto de Estados Unidos, donde se medirá a la letona Anastasija Sevastova, que derrotó por otro lado a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova con un doble 6-3.

"La verdad es que no sé quien es (su próxima rival Anastasija Sevastova), creo que le puedo poner cara pero ni he entrenado ni he visto un partido suyo. No la conozco, pero si ha ganado es que está jugando bien", avisó la española.