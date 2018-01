«Me voy triste. Salgo desilusionada de esta gira»

Garbiñe Muguruza, una de las grandes aspirantes a relevar a la estadounidense Serena Williams en el palmarés del Abierto de Australia, se despidió ayer del torneo en segunda ronda ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh. La veterana jugadora asiática, de 32 años y número 88 en el ránking mundial, batió a la tenista de origen guipuzcoano por 7-6 (1) y 6-4 y dejó el cuadro individual femenino sin la tercera favorita.

Tras el encuentro, Muguruza no quiso achacar a los problemas físicos su temprana derrota, que provoca que salga «desilusionada» de la gira oceánica, donde se ha retirado de dos torneos -Brisbane y Sídney. Respecto a Hsieh, la nacida en Caracas destacó que ha merecido ganar el partido». «De aquí me voy triste, porque lo he dado todo y ella se ha llevado la victoria. Salgo desilusionada de la gira», manifestó.

Por su parte, la tolosarra Lara Arruabarrena tampoco pudo mejorar sus actuaciones en el Abierto de Australia de 2015 y 2016 y cayó en segunda ronda ante la checa Barbora Strycova, vigésima favorita, por 6-3 y 6-4. La checa dominó con claridad a la jugadora guipuzcoana, que se vio superada por un servicio más eficaz y un resto más contundente de su oponente, quien sólo cedió su saque en el octavo juego del segundo set lo que, sin embargo, no le privó de la ventaja cosechada para hacerse con el partido.

En féminas, Simona Halep accedió a la tercera ronda con una concluyente victoria, por 6-2 y 6-2, ante la canadiense Eugenie Bouchard.

En el cuadro masculino, Federer y Novak Djokovic superaron ayer la segunda ronda del Abierto de Australia, igual que el argentino Juan Martín del Potro, ausente en las tres últimas ediciones por problemas de lesiones, mientras que Stan Wawrinka, noveno cabeza de serie fue eliminado.

Por su parte, Rafa Nadal afronta esta mañana (9.00 horas, Eurosport) la tercera eliminatoria del torneo con el bosnio Damir Dzumhur. En el cuadro también siguen adelante los españoles Pablo Carreño y Albert Ramos.