Tenis Murray y Nishikori se suman a lista de ausencias en Abierto de Australia

Se acerca la fecha para que dé comienzo el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, donde los tenistas expondrán en un escenario sin igual lo entrenado durante la pretemporada. Si el año pasado toda la atención se centraba en la vuelta de Federer después de meses retirado, en el intento de Murray por intentar mantenerse en el liderato de la ATP, en la lucha de Djokovic por revalidar su título y en la motivación de Nadal por intentar mantenerse arriba en la clasificación, este nuevo curso el protagonismo lo acaparan las ausencias.

A once días de que en Melobounre se den cita las mejores raquetas del circuito femenino y masculino, estos días varios tenistas han comunicado a la organización del torneo que no podrán participar al arrastrar lesiones que les impiden estar en sus mejores condiciones. Es el caso del exnúmero uno mundial Andy Murray, y del japonés Kei Nishikori, ambos lesionados, que han confirmado su baja de cara al Abierto de Australia (15-28 enero), añadiendo sus nombres a una enfermería rebosante antes del primer torneo Grand Slam del año.

"Desgraciadamente no podré jugar en Melbourne este año porqué todavía no estoy preparado para ser competitivo", ha reconocido el británico en un comunicado. Murray, que el martes ya decidió renunciar al torneo de Brisbane, no juega desde su eliminación en cuartos de final del torneo de Wimbledon del año pasado. "Espero poder jugar de nuevo muy pronto", añadió el jugador, ahora número 16 del ranking mundial, explicando a sus seguidores que estudiará "todas las opciones" para curar su cadera.

A quien tampoco podremos ver bajo el sol australiano es a la estrella del tenis japonés Kei Nishikori, quien ha anunciado este jueves su renuncia a disputar el Abierto de Australia al no haberse recuperado de la lesión de muñeca que arrastra desde hace meses. "Siento mucho tener que anunciar que me perderé el Abierto de Australia este año", declaró el número uno del tenis asiático en la web del torneo. Ganador de once torneos de la ATP, Nishikori quedó eliminado el año pasado en Australia en octavos de final tras perder en cinco sets contra el suizo Roger Federer, a la postre vencedor de la prueba."El Abierto de Australia es mi Grand Slam favorito... es mi 'casa' (...) Es el torneo que cuida de manera increíble a los jugadores y a sus equipos, por lo que duele tener que perdérselo este año", ha añadido el japonés.

"Mi recuperación va bien, pero simplemente no me siento preparado al 100% para jugar de nuevo partidos al mejor de cinco sets", comentó el jugador de 27 años, quien ocupa actualmente la posición 22 del ranking ATP y había llegado al 4º puesto en marzo de 2015.

Un incio lleno de dudas

A las renuncias por lesión de Murray y Nishikori podrían sumarse las del número 8 del mundo, el estadounidense Jack Sock, que se lesionó en la cadera mientras disputaba la Copa Hopman, aunque podría recuperarse para la cita australiana.

Sock no es el único que mantiene la incertidumbre ya que Rafa Nadal, número 1 del mundo, y Novak Djokovic, tampoco llegan a la cita al 100% .

El español, último ganador de Roland-Garros y del US Open, acabó la temporada con una retirada del Masters de Londres por problemas en la rodilla que le han impedido volver a jugar hasta ahora, y por las que también ha tenido que renunciar a Brisbane.

Por su parte, el serbio, seis veces ganador en Melbourne y con 12 torneos de Grand Slam en su palmarés, no ha vuelto a jugar desde que tuvo que retirarse en los cuartos de final de Wimbledon en julio y ha pospuesto dos veces su reaparición, primero en una torneo de exhibición en Abu Dabi y después en el Abierto de Catar. "Novak viajará a Australia, donde participará en dos torneos de exhibición", tras los cuales "se tomará una decisión sobre su participación en el primer Grand Slam de la temporada", indicó un comunicado en la página web de Djokovic publicado el jueves.

El suizo Stan Wawrinka, ganador en Australia en 2014, también renunció a la exhibición de Abu Dabi la semana pasada, tras haber sufrido dos operaciones en una rodilla el año pasado, aunque se postula para intentar repetir victoria en 2018.

Cuadro femenino

El cuadro femenino también presenta dudas en varias de sus jugadoras más emblemáticas.

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos en un «grande», intentará volver al circuito y defender su título en el próximo Abierto de Australia, primer «Grand Slam» de 2018, tan sólo tres meses después de dar a luz a su primer hijo, según anunció en una entrevista para la revista Vogue. Aunque el principal interrogante planea sobre la vigente campeona todo parece apuntar que la menor de las Williams exhibirá su mejor tenis en Melbourne y puede que lo haga con nuevos golpes. «He aprendido viéndome o revisando antiguos partidos míos en Tennis Channel», declaraba la tenista.

Garbiñe Muguruza, número dos del mundo y última ganadora de Wimbledon, se vio obligada a abandonar en Brisbane por al sufrir fuertes calambres en una pierna y espera poder acudir al Open de Australia en mejores condiciones físicas. En una situación similar a la de Muguruza se encuentra la semifinalista en Melbourne en 2016, la británica Johanna Konta (9ª), que se retiró lesionada del torneo de Brisbane.