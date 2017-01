Serena no tiene piedad de su hermana

La tenista estadounidense Serena Williams se ha convertido en la jugadora de la historia Abierta con más títulos de ‘Grand Slam’ en su haber, al derrotar en la final de Melbourne a su hermana Venus Williams (6-4 y 6-4). Serena no tuvo piedad y derrotó con relativa facilidad a su hermana en un duelo que se extendió durante una hora y 24 minutos. Serena desplegó un juego de ataque que se basó en atacar los débiles segundos saques de Venus. Pese a un comienzo titubeante, en el que Serena cedió su saque dos veces debido a varias dobles faltas, Venus no supo aprovecharlo y perdió el servicio otras tantas.

Al final, la jugadora de 36 años y actual número 17 del mundo no pudo aguantar las ofensivas de Serena y cedió el servicio en el séptimo juego para perder la primera manga por 6-4. Serena partía como muy favorita en la previa del duelo, debido, sobre todo, al balance de 16 victorias y 11 derrotas que ostenta ante su hermana. Además, Venus no gana a Serena en ‘Grand Slam’ desde Wimbledon 2008, por lo que los antecedentes, tras perder el primer set no eran alentadores para ella. Las sensaciones se confirmaron. Venus consiguió salvar un 0-40 al comienzo del set, pero su servicio flaqueó demasiado (tan solo ganó un 29 % de puntos con el segundo saque) y entregó el partido en el séptimo juego. Serena no concedió ni una sola oportunidad de rotura y confirmó con un doble 6-4 que a la menor de la Williams aún le queda cuerda para rato. Con este séptimo Abierto de Australia, Serena no solo supera a la alemana Steffi Graf en ‘Grand Slam’ ganados (23) y se queda a uno de Margaret Court, que ganó 24 de entre 1960 y 1973.

Además, Serena recupera el número uno de la WTA, al superar a Angelique Kerber, que cedió muchos puntos al caer en octavos de final y no poder defender la victoria conseguida el año pasado. Con 35 años, Serena acumula ya siete Abiertos de Australia, tres Roland Garros, siete Wimbledon y seis Abiertos de los Estados Unidos, un palmarés a la altura de muy pocos deportistas. Serena comienza con una victoria en el primer ‘Grand Slam’ del año, lo que mantiene vivo uno de los mayores sueños de la carrera de la jugadora, conseguir el ‘Grand Slam’ en un solo año, es decir, ganar los cuatro trofeos más importantes en una misma temporada.