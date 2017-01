Almagro desmiente haber jugado sólo para percibir la prima económica

El tenista español Nicolás Almagro, obligado a abandonar ante el francés Jeremy Chardy luego de sólo 23 minutos de juego por dolores en el gemelo, este lunes en primera ronda del abierto de Australia, desmintió haber saltado a la pista sólo para poder percibir la prima económica.

"Salté a la pista porque pensé que podía jugar. He estado en el Top-10 y he ganado más de 10 millones de dólares en mi carrera. No voy a jugar por 50.000 dólares (australianos)", aseguró Almagro, citado en el periódico local The Herald Sun.

Los perdedores de la primera vuelta del Abierto de Australia perciben 50.000 dólares australianos (37.400 dólares americanos).

"Consideré darme de baja, pero en el entrenamiento no sentí nada esta semana. Así que decidí jugar hoy", indicó el tenista español de 31 años.

Su rival, Chardy, se entrenó con Almagro en Doha hace unos días. "Me dijo que le dolía el gemelo", aunque el francés recalcó que no percibió que Almagro sufriese al inicio del partido.