Mutua Madrid Open Thiem y Zverev se retan por el título en Madrid Dominic Thiem durante la semifinal del Mutua Madrid Open contra el sudafricano Kevin Anderson. / Kiko Huesca (Efe) Los dos jóvenes tenistas buscan suceder a Nadal en el trono de arcilla de la Caja Mágica PABLO DÍAZ Madrid Domingo, 13 mayo 2018, 14:11

No son los que se esperaban, pero no por eso han defraudado. Dominic Thiem y Alexander Zverev se disputarán el título de campeón del Mutua Madrid Open en un último día de torneo marcado por la ausencia de grandes tenistas como Rafa Nadal o Novak Djokovic, pero que pone en contexto la calidad de ambos finalistas, que han sorprendido a propios y a extraños pasando ronda tras ronda, y que pondrán en jaque no únicamente el trofeo, sino el futuro del tenis mundial.

El austríaco Thiem, número siete del ranking ATP, está considerado como el sucesor de Rafael Nadal en tierra batida, y a sus 24 años ha eliminado, en su camino hacia la final, además de al balear, al sudafricano Kevin Anderson. Por su parte, Zverev, cabeza de serie número dos en la arcilla de Madrid, sufrió para imponerse a John Isner y barrió de la pista al joven Denis Shapovalov, que a sus diecinueve años consiguió meterse en semifinales.

Se prevé un partido muy igualado en la pista Manolo Santana, donde a priori Thiem puede partir con un poco más de ventaja al haber tenido más tiempo para descansar, ya que Zverev ha disputado sus partidos en el último turno de noche, terminando los choques de madrugada. Además del descanso, hay que tener en cuenta que será la segunda final consecutiva para el austríaco, que cedió ante Nadal el año pasado, mientras que será la primera vez que el alemán pise una final en Madrid.

Los Bryan, a por la sexta

En el cuadro de dobles, la pareja formada por Bob y Mike Bryan, sin ninguna duda la dupla más exitosa de la historia del tenis, tendrá la posibilidad de alzarse con su sexta corona en la tierra de Madrid, aunque para ello tendrán que deshacerse primero del austríaco Alexander Peya y del croata Nikola Mektic.