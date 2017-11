Copa de Maestros Nadal «Me molesta la rodilla, pero espero competir al máximo nivel» Nadal, preparando la Copa de Maestros. / Tony O'Brien (Reuters) El balear asegura que jugará en Londres, pero precisa que no sabe qué pasará en los próximos días MANUEL SÁNCHEZ LONDRES Viernes, 10 noviembre 2017, 19:35

Nadal no se demoró en salir a la rueda de prensa del O2 Arena de Londres. Tras varios días entrenando en la capital británica y haber confirmado que disputaría el torneo londinense, el español salió ante los medios sin esquivar el tema más importante sobre su mesa: la rodilla. «No es momento de hablar sobre si me limita o no, porque estoy a punto de empezar un torneo importante. Si me retiré de París no fue por precaución, fue porque no podía seguir, es difícil arreglar todo el problema. Claro que me molesta la rodilla, pero espero manejar todo el problema y competir al máximo nivel», explicó el campeón de 16 grandes.

Con su debut a escasos días (lunes, 15:00 hora española), el balear sopesó que es importante estar en Londres ya que supone competir cada semana «a un gran nivel». «Implica estar sano, esas son las noticias importantes para mí», continuó. Con Federer en el horizonte, con el que ha caído en cuatro ocasiones este año, y con el que se ha repartido los ‘Grand Slam’, Nadal aseguró que no piensa en llegar a la final, sino en «ir día a día». «Ver cómo me siento mañana en mis entrenamientos, no puedo predecir lo que va a pasar. Por mi experiencia, si algo malo pasa, te puedes ir para casa, aunque espero que no», espetó un serio Nadal.

El español llega con el número uno asegurado y una ventaja de más de 1.600 puntos en la clasificación. Pese a ello rehuyó aclarar si hubiera faltado al torneo -debido a los problemas de rodilla- si no hubiera sido la Copa de Maestros. «No te lo puedo decir, depende del evento que fuera, de las situaciones... Aquí estoy y es la situación que hay. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. En otro evento podría haber sido diferente», contestó.

También tuvo tiempo el diez veces campeón en Roland Garros para acordarse de las nuevas normas implementadas en el Next Gen ATP que se disputa estos días en Milán (torneo que reúne a los siete mejores jugadores sub-21 del mundo, más un invitado). «Que elija lado el que saca no me gusta, es demasiada ventaja. Los sets a cuatro juegos son un poquito rápidos. Todo se hace más excitante, pero creo que es un cambio más agresivo. A mí no me gusta», apuntó. Con respecto a tener un reloj que mida lo que tarda en sacar cada jugador, una de las habituales polémicas del manacoresne, explicó que no le gusta, ya que «no es lo mismo jugar a 40 grados que a 15 grados. «Hay situaciones a las que cada uno se tiene que adaptar y por eso tenemos árbitros», relató.

El suizo Roger Federer también pasó por rueda de prensa y manifestó que sería «un duro golpe» que Nadal no pudiera participar en Londres. «Ha hecho una gran temporada y es un superestrella de este deporte, sería duro. Que haya venido es una buena señal», apuntó el ganador de 19 ‘Grand Slams’.