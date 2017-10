Masters de París Federer deja en bandeja a Nadal cerrar el año como número uno Roger Federer. / Afp El suizo renuncia a la cita parisina por una lesión en la espalda, por lo que Rafa solo necesitará una victoria en la capital francesa para retener el trono a final de año MANUEL SÁNCHEZ Madrid Domingo, 29 octubre 2017, 21:02

Parece imposible que Rafa Nadal no sea número uno del mundo al término de la próxima Copa de Maestros. El balear tiene en sus manos redondear una de las mejores temporadas de su vida con el broche perfecto. A los dos 'Grand Slams' (Roland Garros y Estados Unidos), los dos Masters 1000 (Montecarlo y Madrid) y los dos ATP (Barcelona y Pekín), puede sumar el número uno del mundo a final de temporada, algo que ya consiguió en 2008, 2010 y 2013.

Este hito es posible que se certifique en el próximo Masters 1000 de París. Si Nadal consigue superar su encuentro de segunda ronda (la primera la pasa sin necesidad de jugar), se asegurará el número uno del mundo. Y es que Roger Federer, quien sumó ante Del Potro su octavo título en Basilea, séptimo del año, y 95 en total en su carrera, no estará en la cita francesa. El suizo, como ha acostumbrado durante todo el año, ha puesto su físico por delante del trono ATP, por lo que no jugará en París (donde ya venció en 2011) para preparar la Copa de Maestros de Londres. El que sería su séptimo título de maestro está por encima del Masters 1000 más descafeinado del año (no estarán ni Murray, Djokovic, Wawrinka, Raonic, Berdych o Nishikori, entre otros), por lo que el de Basilea, a sus 36 años, ha decidido no continuar con la pelea con Nadal en beneficio de su salud.

Ni siquiera los 500 puntos que Federer ha recortado con Nadal tras el título en Basilea han sido incentivo suficiente para él, que ya forzó la espalda en el pasado Masters de Canadá, lo que le provocó la baja en Cincinnati y el mal rendimiento en Nueva York. Por lo tanto, la ventaja de Nadal en la clasificación baja hasta los 1.460 puntos, por lo que, con los 45 de segunda ronda, el manacorense pondría una distancia de 1.505 puntos, quedando solo en juego los 1.500 de Londres (que reparte 200 puntos por victoria en la fase de grupos, 400 por las semifinales y 500 por la victoria final). Federer, ni saliendo invicto de la capital londinense, podría arrebatarle el cetro.

Por lo tanto, Nadal podría alcanzar las 160 semanas como número uno si consigue mantenerlo hasta el 31 de diciembre de este año. Se quedaría aún lejos de las 302 de Federer, las 286 de Pete Sampras, las 270 de Ivan Lendl, las 268 de Jimmy Connors, o las 223 de Novak Djokovic. Quedaría en el punto de mira John McEnroe, que atesora 170 semanas en lo más alto.

Más complicada parece la tarea de superar las seis veces que Sampras acabó el año como número uno del mundo, o las cinco que lo hizo Federer.

Después de la renuncia a Basilea, Nadal volverá a la acción en el Masters 1000 de París, donde nunca ha ganado. Tras el torneo francés, viajará a Londres para disputar otro de los lunares en su carrera, la Copa de Maestros, trofeo que se le ha resistido siempre, con dos finales (2010 y 2013) como mejores resultados.