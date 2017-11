Entrevista Carreño: «Si estoy ‘top ten’ es porque me lo merezco» Pablo Carreño. / Hannah McKay (Reuters) El asturiano, número diez del mundo, repasa el mejor año de su carrera, valora sus opciones de conseguir un ‘Grand Slam’ y responde a quienes le puedan ver como sucesor de Nadal MANUEL SÁNCHEZ LONDRES Viernes, 17 noviembre 2017, 13:37

Son las 18:15 de la tarde, hora británica. Pablo Carreño (Gijón, 1991) acaba de entrenar y sale a rueda de prensa, pero se la encuentra vacía. Solo un pequeño grupo de periodistas suizos charlando con el entrenador de Roger Federer, Severin Luthi, rompen el silencio de una habitación que veinte minutos antes estaba a rebosar mientras el campeón de 19 grandes comparecía ante los medios. Hace menos de 24 horas que Carreño cumplió el sueño de debutar en la Copa de Maestros, y ni siquiera la derrota ante Dominic Thiem, le borra la sonrisa de la cara antes de atender a Colpisa en Londres.

-Primera participación en el Masters y debut sorpresa por la lesión de Rafa Nadal, ¿Cómo ha sido la experiencia, en general?

-Muy bonita. En principio, veníamos como reservas a entrenar, a preparar la temporada próxima y disfrutar de estar aquí. Hemos tenido la suerte de poder debutar y, además, el partido ante Thiem creo que fue bastante bueno, aunque, al principio, me costó un poco hacer mi juego. Lo disfruté mucho y creo que la gente también

-Hace un año, le dijo a este medio que lo que necesitaba para ganar un ‘Grand Slam’ era tiempo. Doce meses después, ¿Qué le hace falta para cumplir el objetivo?

-La verdad es que este año he hecho muy buenos resultados en ‘Grand Slam’. Unos cuartos de final y unas semifinales son grandes resultados. Ya estoy más cerca de ganar ese primer ‘Grand Slam’, pero aún queda camino por recorrer, porque para ganarlo son dos semanas que tienes que estar a tope, dos semanas que tienes que ganar todos los partidos. Creo que vamos por el buen camino. Sigo necesitando un poco más de tiempo, pero del año pasado a este las posibilidades de ganar un ‘Grand Slam’ han aumentado mucho, aunque todavía queda trabajo por hacer.

-¿Qué le diría a los que le puedan ver como el sucesor de Rafa Nadal?

-Que no tengan mucha esperanza en que sea el sucesor de Rafa porque no lo seré. Rafa es único, es irrepetible, y yo no voy a compararme con él, porque si lo hiciera, saldría perdiendo todo el rato. Creo que yo voy a intentar hacer mi carrera y que se me recuerde como Pablo Carreño y no como el sucesor de Rafa Nadal. Aunque no aporte los títulos o todo lo que le ha dado Rafa al tenis español, intentaré aportar mi granito de arena y hacer disfrutar a la gente.

-Tras el mejor año de su carrera, ¿Qué conceptos ve para mejorar?

-Todavía quedan cosas por mejorar, que es lo mejor de todo, que todavía podemos seguir creciendo. Una de las cosas es el saque, para ganar algún punto más gratis. Luego pequeños detalles a nivel de mentalidad, creerte que puedes ganar a todos los jugadores, en los momentos difíciles acabar de cerrar partidos o sets. Todas esas cosas que la experiencia también te da.

-¿Jugar ante los jugadores del ‘top ten’ y poderles competir de tú a tú, es un objetivo?

-Obviamente en el puesto en el que estoy, si quiero seguir avanzando tengo que empezar a ganar a los ‘top ten’, porque son los únicos que tengo por delante. Tampoco me voy a obsesionar, es tan importante ganar a los ‘top ten’, como ganar a los que están por detrás. Lo importante es jugar muchos partidos contra ellos, eso querrá decir que estoy avanzando rondas.

-Con la plaga de lesiones que ha habido en el circuito (Djokovic, Murray, Wawrinka o Nishikori), su posición actual, ¿es algo real?

-Sí que es verdad que hay muchas bajas, pero si estás el diez del mundo es porque te lo has ganado. Antes de lesionarme en Roland Garros, los jugadores estaban sanos y estaba ‘top ten’ u once de la Carrera a Londres. No sé si es real o no, pero si estoy ‘top ten’ es porque me lo merezco.

-¿Cómo encaja la Copa Davis en sus planes del año que viene?

-A mí me gusta jugar la Copa Davis. Es una competición bonita, pero es difícil y dura por el momento del calendario, los viajes extra, los cambios de superficie... Si el capitán cuenta conmigo estaré allí.

Carreño, eliminado de las Finales ATP en la fase de grupos, se tomará unas vacaciones una vez acabada la temporada y pasará varios días de descanso en su casa, en Gijón. Después viajará a Barcelona para empezar la pretemporada y luego, a la Academia de Juan Carlos Ferrero, para continuar la preparación. Su debut en 2018 se producirá en el torneo de Doha (1 al 7 de enero). Antes, el asturiano disputará una exhibición en Abu Dhabi.