«Nadal es el favorito para ganar Roland Garros»

El tenista serbio, Novak Djokovic, no podrá revalidar su titulo en Madrid al caer en semifinales ante Nadal por 6-2 6-4. Satisfecho con su juego de esta semana y por las condiciones “físicas y mentales” con las que deja Madrid, el serbio pone ahora rumbo a Roma, donde espera mantener la buena dinámica de esta semana. “Estoy contento de haber llegado a semifinales, de haber jugado contra Rafa y de volver a recuperar sensaciones que hace mucho tiempo que no tenía”.

"Rafa ha sido mejor que yo hoy. Ha controlado siempre el partido. En el segundo set he tenido algunas oportunidades más. Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero no ha sido suficiente", dijo Djokovic.

"No he jugado especialmente bien, he cometido muchos errores. El ha jugado muy bien, ha jugado como quería, sobre todo al principio. Ademas ha sacado muy bien. Las condiciones, con más calor, han sido diferentes con respecto a días atrás, la bola botaba más alto y él ha manejado mejor estas condiciones", comentó el serbio.

"No quiero buscar excusas. Me he sentido cómodo los últimos días, físicamente y mentalmente fuerte. Hoy lo he intentado hacer bien, pero simplemente él ha sido mejor", puntualizó.

Rafa, «favorito»

Preguntado sobre quién es el favorito para alzarse con el título en París, Djokovic no ha tenido duda y ha respondido de forma contundente: “Rafa es el favorito”.

En cuanto a su próximo entrenador, el serbio afirma que lo comunicará en tres o cuatro semanas como mucho. "No puedo decir nada ahora mismo. Espero que lo entendáis y lo respetéis. En tres o cuatro semanas máximo tomaré la decisión", dijo Djokovic.