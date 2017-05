Muguruza continúa maldita en Madrid

Madrid es el triángulo de las Bermudas particular de Garbiñe Muguruza. Como si cada vez que pasase por ahí sus luces se apagasen y su tenis se desvaneciese y no lo recuperase hasta abandonar la capital de España. La española cayó en su debut en el Masters 1000 de Madrid ante la suiza Timea Bacsinszky por 6-1 y 6-3 en una hora y siete minutos. No fue sólo preocupante la derrota, que aumenta el balance negativo que Garbiñe posee en Madrid -tres victorias por cinco derrotas-, sino la mala imagen que dio ante su público que, pese a no llenar la Manolo Santana, no dudó en animarla siempre que fue posible con el clásico «¡Vamos Garbi!». Sin embargo, Muguruza no luchó el partido como se le presupone a una campeonas de Roland Garros y decepcionó a una audiencia que está acostumbrada a verla caer a las primeras de cambio. No en vano, nunca ha superado la segunda ronda en este torneo.

Cayó pese a comenzar mandando en el marcador al romper el saque de la suiza en el primer juego de partido. La clásica imagen cabizbaja y triste de Garbiñe saltó a la pista y encajó seis juegos consecutivos para despedirse del primer set. Un castigo muy duro que Garbiñe sigue sin comprender, al menos no en su totalidad, porque al segundo set salió con otra actitud. Bacsinszky, que se apoyó durante todo el partido en los continuos errores de su rival, jugaba con los efectos y golpeaba por igual cortados, liftados y planos. En cuanto cogió calor Garbiñe pudo contrarrestarlos y colocarse 0-3 arriba en el marcador. La remontada asomaba por la Manolo Santana, donde el propio Manolo Santana era espectador de lujo del primer y único partido de Muguruza este año en Madrid.

La ventaja duró poco, a base de dobles faltas y errores no forzados la Garbiñe del primer set volvió a la arcilla y como ya ocurrió en la primera manga, encajó seis juegos consecutivos.

Abandonó la pista Muguruza cabizbaja ante la mirada de su madre. Una de las derrotas más duras del año, tanto por la ocasión como por el público que tuvo enfrente. Personas que comienzan a pensar que quizá la culpa no es solo de Garbiñe, sino que Madrid, simplemente está maldita para ella.

En rueda de prensa, Garbiñe señaló que es «decepcionante» sobre todo por haber sido en el primer partido. «Además, estaba más nerviosa por estar en casa, no sé por qué exactamente, pero he jugado peor que otros días», indicó.

Mejor suerte para Carla Suárez

Por su parte, Carla Suárez mantuvo el honor de las españolas al remontar de manera épica a la china Shuai Peng por 3-6, 7-5 y 6-0, en un partido en el que la asiática sacó para anotarse la victoria. Carla, que tuvo ante sí una pista Arantxa Sánchez Vicario prácticamente llena, comenzó con muchos errores no forzados y sin precisión en sus golpes. La china, jugadora especial por golpear tanto derecha como revés a dos manos, se dedicó a pasar bolas y enviar continuos globos a Carla. La española no encontraba las líneas ni la manera de hacer daño a la asiática, y cedió el primer set con mucha claridad.

Pese a mejorar en el segundo y colocarse 4-2 arriba, la china reaccionó y pudo anotarse el partido al sacar para la victoria con 4-5. Pero Carla, que posee ese componente de lucha y garra añorado en Garbiñe despertó a tiempo y colocó un parcial de nueve juegos consecutivos para conseguir el pase a la segunda ronda, donde se enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki. Sara Sorribes no pudo acompañar a Carla a segunda ronda y cayó eliminada ante la australiana Samantha Stosur.