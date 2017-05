Garbiñe Muguruza: «El objetivo es pasar las primeras rondas»

Garbiñe Muguruza compareció este miércoles en el Centro de Innovaciones del BBVA -entidad de la que se ha convertido en la primera embajadora-, en una charla con jóvenes estudiantes, y repasó sus aspiraciones en el Mutua Madrid Open que se disputará entre los próximos días 5 y 14 de mayo.

«Estoy muy contenta de estar aquí, es un torneo que me encanta, estoy en mi casa. Me gustaría hacer un buen torneo y triunfar delante de mi público», confesó la hispano-venezolana, al tiempo que situó el Open madrileño a la altura de las mejores competiciones: «Es un torneo de los más importantes que tenemos. Para nosotras, después de un Grand Slam, está Madrid».

Muguruza tratará de romper su gafe en la Caja Mágica, donde no ha sido capaz de superar la segunda ronda en las últimas cuatro ediciones. «Pasar las primeras rondas es mi objetivo. Me haría mucha ilusión estar en las rondas finales porque siempre me quedo atascada. Me gustaría poder disfrutar del torneo, siempre me pongo más nerviosa de lo que debería y salgo un poco decepcionada», reveló.

Para ello, Garbiñe se pondrá a punto en el 'Tie Break Tens', una exhibición benéfica contra la violencia de género: «Seguramente me ayude mucho de cara a la preparación, pues el martes ya entrené y como las condiciones son diferentes, por la altura y demás, al principio me costó adaptarme. He encontrado las pistas bien, como siempre, aunque todavía no he podido entrenar en la central».

La número 6 del mundo tuvo palabras para dos de sus rivales como son Serena Williams y Maria Sharapova. «Con Serena se aleja una de las grandes, aunque es por una buena razón. A partir de ahora no estará la gran favorita de cada torneo, pero al final va a ser igual de difícil», reconoció Garbiñe, que también alabó a la rusa después de su sanción por dopaje: «A Sharapova le han echado mucho de menos los circuitos, el 'business' y sus fans. Ya ha cumplido lo que debía y tiene el derecho a volver. Además, ha empezado jugando muy bien, la gente va a volver a sentirla; es una de las mejores con las que he competido».

«Mi meta es seguir al máximo nivel»

Garbiñe Muguruza se dirigió también a los jóvenes estudiantes del programa de BBVA 'Valores del Futuro', revelándoles algunos de sus secretos en torno a la preparación mental y los sacrificios que el tenis conlleva. «Tengo muchísimas metas y poco a poco voy cumpliéndolas, no hay mejor sensación que conseguirlas. Al principio se trataba de ganar un torneo, luego vencer a algunos rivales... Así hasta llegar a metas más grandes. Mi siguiente meta es seguir al máximo nivel, mantenerme entre las mejores jugadoras semana tras semana, con estabilidad», confesó.

La hispano-venezolana aseguró que una de las claves es ser fuerte y constante pese a las adversidades, aunque todavía le cuesta asimilar algunas derrotas: «Hay muchos días que no me apetece ir a entrenar, que me pregunto por qué pierdo... Pero es lo que toca, pienso que si sigo haciéndolo así ganaré y conseguiré lo que quiero. Cuando llegue el momento de demostrar lo que vales, tendrás en tu mente todo el trabajo que has realizado. Al perder me siento fatal, todavía estoy aprendiendo a lidiar con la derrota. Me enfado mucho, a veces me encierro y no hablo durante un día, e incluso lloro. Pero intento pasar página rápido, poco a poco estoy aprendiendo».