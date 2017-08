Cervantes: «Vuelvo a Donostia a recuperar la confianza en mi juego y creer en mí»

Iñigo Cervantes (Hondarribia, 1989) juega esta semana en casa. Ha vuelto a San Sebastián para disputar el 89 Concurso Internacional de Tenis que arranca hoy. Siendo sinceros, su lugar debería estar estos días en Nueva York disputando el US Open, pero un mal año le ha llevado a perder ránking y a tener que resetear sus objetivos. Donostia puede ser el mejor lugar para volver a marcarse esas metas y eso es lo que espera. Su plan es que el Futures donostiarra se convierta en punto de partida para mirar hacia el top 100.

- ¿Qué le ha llevado a volver a San Sebastián a jugar un torneo Futures?

- Ha sido una suma de circunstancias. No está siendo el año que me hubiese gustado. Ha habido muchos cambios y no me he terminado de recuperar bien de distintas lesiones. Y el hecho de estar rondando el 250 en el ránking y solo haber jugado un torneo en el último mes me hizo pensar que me vendría bien jugar. A los organizadores del torneo les hizo mucha ilusión y yo desde navidades no había podido venir y qué mejor que jugar un evento en casa y si puedo hacerlo bien y coger ritmo y puntos puede ser una semana positiva.

- Hace dos años y medio que no juega un torneo de un nivel tan bajo como este. ¿Lo ve como un paso atrás para tomar impulso?

- Obviamente, si puedo evitar jugar Futures, mejor. Pero el ránking es el que es y si lo gano me va a servir bastante. Es una semana bonita y buena para mí ya que he jugado poco este año y si paso rondas me va a dar confianza para el resto de la temporada.

- ¿Cómo está siendo la temporada?

-Empecé mal y tarde, a finales de marzo. Tuve varias lesiones no muy importantes pero que evitaron que estuviera al 100%. Se unió también un cambio de entrenador y de preparador físico. Me entraron las prisas por estar en el top 100, algo que viví también a cierre del pasado año, y entré en una dinámica de competir sin estar bien y perder muchos partidos. Y también de perder la confianza. Eso ha marcado estos cinco meses, en los que no he sido yo mismo. Tengo que empezar poco a poco. Sé que el nivel lo tengo pero debo arrancar y tener una racha positiva de resultados para creer en mí. Eso le pido a San Sebastián. En dos o tres semanas esto cambia mucho y quiero acabar el año lo mejor posible.

- Hace dos años la buena racha que le llevo hasta el puesto 56 del ránking arrancó en un Futures.

- He pasado por rachas mucho peores que esta. Por operaciones, por un año y medio sin jugar y después de estar dos meses en silla de ruedas tener que empezar desde cero. En el aspecto mental también me ha hecho mucho mal pensar demasiado en el pasado y sentir que por el físico no he podido mantenerme o estar más arriba. Mi techo o mi límite estaba por encima del 56 del mundo. Pero así es el tenis, pasas muy rápido de estar arriba a estar abajo y ahora me toca sufrir más que nunca, ser yo mismo y trabajar.

Cervantes es el primer cabeza de serie del ITF Donostia que arranca hoy en Ondarreta

- Hace un año estaba a punto de debutar en el US Open ante Grigor Dimitrov. Mañana juega ante el 668 del mundo. ¿Cómo se hace para mantener la motivación?

- En un deporte como el tenis hay que ser humilde y cada partido es un mundo. Y hay días buenos y malos. Puedes ganar un día a un top 10 y la semana siguiente perder contra el 300 del mundo. Y la gente quizá no lo entiende. Yo ahora estoy en la situación que estoy y seguro que ante el rival de mañana tengo que estar al 100% para ganar.

- Hablando de regresos a la élite, ¿qué opina de la vuelta de Nadal al número 1?

- Si alguien podía volver al número 1 era él. Con todo lo que ha conseguido, lo fácil hubiera sido tirar la toalla o dejarse ir, pero tiene una capacidad de sacrificio brutal y una mentalidad increible. Ha aprovechado el momento y me alucina tanto de Rafa como de Federer su hambre de ganar. Juegan por agrandar su historia y se siguen emocionando.

- Viendo la terna de futuribles números 1, debemos mencionar a Alexander Zverev. ¿Sabe que con él tiene el H2H favorable?

-Así es, es una de las mejores victorias que coseché el año pasado en Hamburgo cuando él iba al torneo como primer cabeza de serie. Ganarle en casa fue increíble y eso también tengo que recordarlo cuando no van bien las cosas, que tengo victorias importantes.