Garbiñe Muguruza quiere seguir «luchando por lograr el Número 1» 14 diciembre 2017

La tenista de origen guipuzcoano Garbiñe Muguruza, que continúa con su preparación para 2018 en la ciudad de Los Ángeles, comenzará su temporada en el torneo de Brisbane el 1 de enero antes de disputar el Abierto de Australia.

«Quiero seguir jugando grandes finales y seguir luchando por el Número 1. No hay nada que temer o de lo que esconderse. Quiero marcarme las metas más duras porque siento que he estado ahí y eso me ayuda a creer que puedo volver a hacerlo», dijo la hispano-venezolana en un comunicado facilitado por su área de prensa.

Sus siguientes citas en el calendario serán Qatar, Dubái, Indian Wells, Miami y Monterrey. La temporada de tierra batida la iniciará en Stuttgart para viajar luego a Madrid, Roma y Roland Garros. En hierba, jugará en Birmingham antes de iniciar su defensa del título en Wimbledon.

Garbiñe es el tercer año que se reúne en California para preparar la temporada. «Mi entrenador vive aquí y encuentro que el clima es muy agradable. También el estilo de vida sano se pega. En Europa ahora hace frío y me gusta estar aquí y poder entrenar en pantalón corto, ir a la playa y disfrutar de las actividades», dijo la ganadora de dos grandes.

Mientras las jugadoras se preparan para la nueva temporada, la rumana Simona Halep continua por undécima semana consecutiva al frente del escalafón mundial del tenis femenino (6.175 puntos), según el ranking dado a conocer este lunes por la WTA.

Garbiñe Muguruza, que ganó este año el torneo de Wimbledon y que cedió hace 11 semanas el liderazgo, se mantiene en el segundo lugar (6.135 puntos), seguida de Caroline Wozniacki (6.015). La puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en Rio-2016, es la jugadora latinoamericana mejor ubicada en el puesto 57.