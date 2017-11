La exministra que acusó a Nadal de doparse deberá pagarle 'sólo' 10.000 euros

Para obras sociales en Francia

Tras conocer la sentencia, Rafa Nadal reconoció que hubiera deseado que la indemnización hubiera sido más elevada, ya que destinará dicho importe «a obras sociales en Francia». «Reiterar el máximo respeto al procedimiento judicial del que hemos conocido hay su resolución, queriendo dejar constancia una vez mas de mi máximo respeto y confianza en la Justicia francesa y en sus Tribunales que han dictado sentencia sobre este lamentable asunto. Cuando presenté la demanda pretendí no solo defender mi integridad e imagen como deportista si no también los valores que he defendido a lo largo de mi carrera y evitar futuras conductas en cuanto a que, cualquier persona pública o privada pueda lanzar acusaciones injuriosas en un medio de comunicación contra un deportista, sin fundamentos ni datos que puedan demostrarlo, quedando impune. La motivación como ya dije en su momento nunca fue económica. Tal y como dije desde el mismo día que presenté la demanda, la totalidad del importe de la condena irá destinada a obras sociales en Francia y lo único que lamento es que no haya sido mayor para poder llegar a un mayor número de organizaciones que atienden a personas con algún tipo de necesidad», afirmó el balear a través de un comunicado.