Garbiñe Muguruza, sexta favorita, se colocó por primera vez en los cuartos de final del torneo de Birmingham (Reino Unido)al derrotar este jueves a la estadounidense Alison Riske, 45 del mundo, por 6-1 y 6-4. De no haber ganado ni un solo partido en sus dos anteriores visitas a Birmingham (2012 y 2015), Muguruza consiguió a la tercera oportunidad colocarse entre las ocho mejores al derrotar a Riske, dos veces semifinalista en este torneo, en el primer enfrentamiento entre ambas, en 94 minutos.

La tenista de ascendencia guipuzcoana juega en Birmingham después de haber caído en los octavos de Roland Garros contra la francesa Kristina Mladenovic, donde cedió su corona de campeona. Birmingham es el primer paso sobre hierba (la semana próxima competirá en el torneo de Eastbourne) para encarar luego Wimbledon, donde el pasado año cedió en segunda ronda ante la eslovaca Jana Cepelova, que venía de la fase previa.

El partido comenzó algo más tarde de lo previsto debido a la lluvia que pilló a ambas en el calentamiento. Tras regresar, Garbiñe salió lanzada para ganar seis juegos consecutivos y colocarse con 6-1 y 1-0 en el segundo set. La exnúmero dos del mundo apareció con dos cintas de protección en su muslo izquierdo, pero solo por precaución debido a la exigencia de la superficie de hierba.

La española, finalista en Wimbledon hace dos años, anotó siete saques directos, el último de ellos para resolver un duro encuentro. «Era casi un desafío», dijo Garbiñe.

Quiere constancia

«Creo que hoy he pegado bastante bien a la bola», dijo Garbiñe. Fue un partido muy parejo, ella estaba jugando muy bien también. Al principio tuvimos peloteos muy largos. Creo que estoy consiguiendo un buen nivel de tenis», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.

«Hoy estaba algo más fresco y la pista iba un poco más lenta, pero me adapté rápido. Me vino bien tener un partido duro en primera ronda. Me sentí cómoda, peleando y lo disfruté», añadió la española que no tiene preferencias sobre su rival en cuartos.

«Quiero tener esta constancia aunque no gane todos los torneos, quiero llegar a rondas finales y tener la oportunidad de jugar otro partido. Con buena actitud, buen espíritu las cosas siempre salen mejor», añadió la tenista de origen eibarrés. «No tengo preferencias. Las dos juegan muy bien», dijo sobre la estadounidense Coco Vandeweghe o la británica Johana Konta. «Solo quiero seguir jugando, estoy muy contenta de estar en cuartos de final», dijo.