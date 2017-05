Arruabarrena: «He aprendido a no ser tan anárquica como era antes»

Han pasado cinco años desde que Lara Arruabarrena (Tolosa, 1992) disputara su primer partido en el Mutua Madrid Open. Hoy, con más de doscientos encuentros a sus espaldas, una derecha y un saque más perfeccionado y un físico muy diferente al de entonces, la tenista guipuzcoana se ha quitado «la espina que tenía» de no pasar de primera ronda. A pesar de haber perdido el miércoles ante la letona Sevastova por 7-5 6-2, la tolosarra, antes de partir hacia Roma, hace un buen balance de su inicio de temporada.

- ¿Con qué sensación deja Madrid?

- He hecho un torneo positivo. Creo que he jugado bien, aunque, a veces, me haya faltado ser un poco más agresiva. Pero, en líneas generales, estoy contenta y tengo que seguir así.

- En las dos primeras rondas logró remontar tras perder el primer set. Con Sevastova no fue posible.

- Me sentí ausente. No llegué a competir al cien por cien. De hecho, creo que ninguna de las dos jugamos muy bien y a mí me faltó dar un paso hacia adelante. Con Strycova conseguí darlo. Se vio que estuve más agresiva y le gané.

- ¿Qué le faltó para vencer?

- Apretar desde el principio. Cuando ella consiguió el 5-2 se puso nerviosa, empezó a fallar y yo me reenganché. Luego hubo un punto conflictivo, pero no perdí el set por esa pelota. Ese fue el momento clave. No fui agresiva y me penalizó.

- En más de una ocasión ha dicho que jugar en Madrid tiene un significado especial para usted.

- Siempre que vengo a la Caja Mágica me ponen en la central o en uno de los dos estadios. El público es impresionante, apoya muchísimo. En el partido ante Strycova que jugamos en la Arantxa Sánchez, que es más acogedora, se oía mucho a la gente y esos ánimos ayudan.

- Llegaba a Madrid con una 'wildcard' más que merecida.

- Ahora pueden decir que les ha salido bien. Llevo viniendo cinco años y tenía la espina clavada de no haber pasado de primera ronda. Ahora, estoy muy contenta porque he jugado bien en partidos difíciles. Además, en dobles también estamos muy satisfechas porque hemos ido pasando rondas.

- Se ha visto a una Arruabarrena más concentrada. ¿Es una de las facetas que ha mejorado desde que entrena con Alejo Mancisidor?

- Sí, aunque todavía no estoy lo suficientemente concentrada como debería. En un par de partidos empecé bastante bien. Luego hubo otros en los que no sabía ni lo que hacía y, ahora, estoy encontrando la línea. Llevo una buena dinámica y eso me ayuda. En este torneo se ha visto que en segunda ronda he competido muy bien en todos los aspectos, pero aún me faltan cosas.

«Aunque he hecho un torneo positivo, me voy con la sensación de que podía haber hecho más»



«No tengo ningún objetivo de ranking, estoy centrada en mejorar lo que vamos entrenando cada día»

- Por ejemplo...

- Ser más agresiva. No se nota tanto como antes, pero todavía quedan aspectos que pulir.

- Mancisidor ha bajado a la pista en varias ocasiones. ¿Qué le aporta?

- Lo llamo porque creo que es clave. Él está viendo cosas que yo desde dentro no y necesito que alguien me lo diga. A veces también le pido que baje para reforzarme en algún momento. Si no le llamo yo, él me hace un gesto para entrar. Me suele dar ideas completamente diferentes, probamos cosas nuevas para ver si funcionan y normalmente tiene razón.

- Este año ha alcanzado una final en Bogotá y dos octavos, en Miami y en Madrid. ¿Mantendrá el nivel en los próximos torneos?

- Ojalá. Vengo de una dinámica buena. En Miami, en el partido contra Konta estuve bien, pero ella fue mejor. Se encontraba en un estado de forma muy bueno y no pude ganar. De Madrid me marcho con la sensación de poder haber hecho más. Ahora, me voy a Roma. Y espero seguir avanzando en los cuadros.

- ¿ Ha cumplido los objetivos de la temporada que se había marcado hasta ahora?

- No nos marcamos ningún proyecto específico ni mucho menos conseguir un número en el ranking. Se trataba de mejorar aspectos como la concentración, la agresividad y el ser más profesional. He aprendido a no ser tan anárquica como era antes. Porque había ocasiones en las que si tenía un buen día todo me iba bien, pero si se me torcía, me dejaba llevar un poco y pensaba 'bueno, ya habrá otro torneo'. Ahora, estamos trabajando mucho para ganar partidos aun jugando mal. Poco a poco nos va saliendo. Algunas veces mejor, otras peor, pero todo sale.

- El lunes empezará la semana con el que será su mejor ranking, ¿Su meta está en acabar este año entre las 40 primeras jugadoras?

- Objetivo de ranking no hay. Tengo que seguir partido a partido. Ahora, me tengo que centrar en la previa de Roma y sacarla adelante, más después de haber jugado bien en Madrid. El objetivo es mejorar lo que vamos entrenando.

- La vuelta de Sharapova al circuito ha estado envuelta en una polémica. ¿Qué le parece?

- Ha cumplido su sanción y todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Otras jugadoras también han sido sancionadas y han vuelto. Lo que veo injusto es que reciba tantas invitaciones. Al fin y al cabo, no ha dejado de hacer una trampa. Yo también querría contar con ella si fuera directora de un torneo porque atrae a mucha gente, pero, como jugadora, no me parece justo que a otras tenistas en la misma situación nadie les haya dado una invitación. Incluso, las han rechazado. Pido igualdad para todas.