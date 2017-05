Lara Arruabarrena se despide de Madrid

La tenista tolosarra, Lara Arruabarrena, se ha despedido en tercera ronda del Mutua Madrid Open al caer derrotada por la letona Anastasija Sevastova en dos sets por 7-5 y 6-2. Arruabarrena no ha podido romper la barrera de los octavos de final en un Premier Mandatory, pero tras firmar su mejor resultado en Madrid arrancará la próxima con su mejor ránking WTA en la posición 56.

La guipuzcoana no ha podido contrarrestar el juego de Sevastova, número 22 del mundo, y tras ir todo el encuentro a remolque ha caído derrotada en el partido disputado en la pista central de la Caja Mágica. En el primer set, Sevastova se ha puesto dos break arriba con 5-2 y saque, el único momento en el parecía que Arruabarrena podría engancharse al encuentro, ya que ha recuperado los dos servicios perdidos hasta igualar el marcador y sacar para forzar el tie-break. Sin embargo, la letona ha vuelto a romper el saque de la guipuzcoana y se ha adjudicado el primer parcial por 7-5.

El segundo set no ha tenido demasiada historia ya que la balcánica se ha colocado rápidamente con ventaja en el marcador. Arruabarrena, apoyada desde el banquillo por su técnico, Alejo Mancisidor, y por sus padres, Jon y Blanca, no ha podido engancharse al encuentro y aunque la pista Manolo Santana se ha vuelto a volcar con ella, no ha logrado la que hubiese sido la tercera remontada en el torneo.

La participación en el cuadro individual ha terminado para Lara Arruabarrena, aunque a lo largo de esta tarde disputará junto a Sara Sorribes su encuentro de octavos de final en dobles ante la húngara Timea Babos y la checa Andrea Hlavackova.