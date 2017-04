Nadal reina por décima vez en el Godó

Si el Real Club de Tenis de Barcelona decidió, para esta edición, nombrar a su pista central 'Rafa Nadal', quizá para la próxima los organizadores tengan que cambiar el nombre del torneo a 'Rey Rafa Nadal'. El título de 'Conde de Godó' ya se le queda corto a un Nadal que acumula diez trofeos en la arcilla de Barcelona, y que no se cansa de coleccionarlos. El último de ellos ante el que con toda seguridad será campeón de Roland Garros en el futuro, Dominic Thiem. El manacorense sudó sangre, más de lo que refleja el marcador para vencer al austriaco por 6-4 y 6-1.

Nadal, que llegó a la final sin conceder un solo set y con la tarea de hacerse con el torneo sin parciales en contra -como ya hizo en 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2016-, se encontró con un Thiem dispuesto a pegarle con el alma a la bola. El austriaco, una de las mayores perlas del circuito y probablemente el mejor jugador sobre tierra batida de la llamada nueva generación, ya sabe lo que es alcanzar las semifinales en Roland Garros (2016) y lo que es vencer a Rafa sobre polvo de ladrillo -Buenos Aires 2016-.

Por ello, la final no fue un paseo para el balear, que ya en el primer juego tuvo que hacer frente a un punto de rotura, el único de todo el partido para Dominic. El centroeuropeo tiraba fuerte, profundo y con mucha regularidad; tanto fue así que no dispuso de oportunidades de rotura hasta el sexto juego del partido, las cuales fueron bien solventadas por Thiem. Lo que en 2015 hubiese supuesto un bloqueo mental para Rafa, en 2017 es solo una valla que saltar en el camino. No se vino abajo y en el fatídico noveno juego, con 5-4 a su favor y saque para Thiem, aprovechó la primera bola de set para meterse medio Godó en el bolsillo.

El ¡sí! gritado a los cuatro vientos con la consecución del set, mostraron las ganas del balear de ganar en Barcelona, y es que a él no le importa que sea un Masters 1000, un ATP 500 o un 'Grand Slam'; su único objetivo es morder una corona más. A Thiem le pudo el cansancio de la interminable batalla ante Andy Murray en semifinales y la final no tuvo más historia. El manacorense rompió su saque en el cuarto juego con dos puntazos que aparecerán entre los mejores momentos del torneo, y una vez más en el sexto juego para certificar su décima victoria consecutiva en el circuito y su décimo éxito en la arcilla de Barcelona.

El título en el Godó, el 71 de su carrera deportiva y el 51 sobre tierra batida, supone igualar un récord que el mismo marcó la semana pasada en Montecarlo. Y es que, sobre arcilla, el único capaz de acercarse a Rafa, es él mismo. Si en Montecarlo se convirtió en el primer tenista en conseguir ganar el mismo título en diez ocasiones, en Barcelona se ha convertido en el primero que lo logra en dos torneos distintos. Y con vistas a conseguirlo en tres, ya que tras estos dos torneos ya es el máximo favorito para conquistar Roland Garros, por encima de Novak Djokovic o Stan Wawrinka. A Nadal el título de 'Conde" de Godó' comienza a quedársele pequeño; quizá para el próximo año no sea extraño que el torneo se nombre 'Rey de Godó' en su honor. Cambien lo de conde, aquí solo hay un monarca. Larga vida a Rafa Nadal.