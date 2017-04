Con Nadal no hay sorpresa que valga

A Nadal no le gustan las sorpresas. Si acaso, que las dejen para su cumpleaños, siempre y cuando no le coincida con algún encuentro en Roland Garros. Y es que Rafa no quería ni oír hablar de otra hazaña del joven coreano Hyeon Chung, que llegó a Barcelona desde la fase previa y tras eliminar a Denis Istomin, a Philipp Kohlschreiber y a Alexander Zverev, se plantó en cuartos de final ante el mismísimo campeón. Pero el balear está muy acostumbrado a este tipo de partidos. No en vano mantiene un balance de 138 victorias y 15 derrotas contra jugadores más allá del puesto 94 de la ATP, precisamente el que ocupa Chung. Un registro al que hay que sumar una victoria más ya que Rafa se apuntó a su décima semifinal en el Conde de Godó tras vencer al surcoreano en dos sets por 7-6 (1) y 6-2.

Pero la tercera victoria del año en la pista que lleva su nombre no fue tan sencilla como las anteriores. Chung, aupado por su juventud -20 años-, sí salió a competir contra Rafa, sin miedo, y lo que muchas veces se traduce en inexperiencia y nervios, el surcoreano lo transformó en golpes ganadores, sobre todo con su revés, su mejor arma. El primer día de sol en Barcelona trajo los primeros nubarrones al cielo de Rafa Nadal, y a los cuatro juegos el marcador estaba 1-3 en su contra. Sonaron entonces las alarmas del balear que, si bien solo ha perdido 15 partidos en toda su vida ante jugadores fuera de los 94 primeros puestos del ranking, seis de ellas han ocurrido en los últimos tres años.

Nadal encadenó varios juegos de buen nivel e igualó el marcador y se puso por delante con su saque (4-3). Pudo ir más rápido el partido si en el octavo juego, con saque para Chung, Rafa no hubiese mandado a la red un sencillo segundo servicio del asiático, pero el joven aguantó y ambos mantuvieron sus saques -Nadal tuvo que salvar dos bolas de rotura en el undécimo juego- para llegar a la muerte súbita. Ahí apareció el Nadal que no se deja sorprender, el mismo que entre junio de 2007 y junio de 2012 no perdió ante un jugador peor colocado en la clasificación ATP que Chung. El balear endosó un doloroso 7-1 y cerró el primer set y todo parecía indicar que también el partido.

La herida que abrió ese desempate supuraba aún cuando comenzó la segunda manga y Chung regaló su servicio a las primeras de cambio. Rafa volvió a poner el modo diésel, que ya exhibió ante Monteiro y Anderson, para liquidar el encuentro por la vía rápida, el primero que disputó ante un oponente de Corea del Sur, pero seguro que no el último, ya que Hyeon, a sus 20 años, es una de las perlas del circuito, de esa llamada "nueva generación" que no acaba de despegar. Rafa ya está a dos partidos del décimo Conde de Godó y con un camino que se despejó con las eliminaciones del belga David Goffin y del alemán Alexander Zverev, a los que ya derrotó con suma facilidad en el pasado torneo de Montecarlo.

En otro de los encuentros de la jornada, el escocés Andy Murray tuvo que sufrir para doblegar al español Albert Ramos, su verdugo la pasada semana en Montecarlo, logrando el pase a semifinales por 2-6, 6-4, 7-6 (7/4).